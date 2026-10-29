Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Бауыржан Омарбеков и делегация из более чем десяти регионов страны ознакомились с ходом реализации пилотного проекта «Команда развития села», реализуемого в Сауранском районе Туркестанской области. Делегация, в составе которой заместители акимов регионов, ответственные за предпринимательство, руководители управлений и представители соответствующих учреждений, специально прибыла в Туркестанскую область для изучения опыта в развитии сел и повышении доходов населения.

Гостям был презентован ход реализации проекта. Заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек и аким Сауранского района Максат Тангатаров остановились на важности инициативы, улучшающей социальное положение населения региона, и ответили на вопросы коллег.

Проект реализуется в Бабайкорганском сельском округе Сауранского района. В состав округа входят населенные пункты Бабайкорган, Абай, Улгили и Кумайлыкас. Здесь проживает 6 920 жителей, имеется 960 личных подсобных хозяйств.

Главная цель «Команды развития села» – изучить социальное положение сельских жителей и оказать конкретную поддержку с учетом потребностей каждой семьи. В этом направлении предусмотрено трудоустройство жителей, направление на профессиональное обучение, содействие в начале бизнеса и привлечение к мерам государственной поддержки.

К реализации проекта привлекаются специалисты в сферах занятости, финансов, права, сельского хозяйства и работы с молодежью. Они оказывают сопровождение жителям, начиная от оформления необходимых документов до разработки бизнес-планов и реализации предпринимательских проектов. Ситуация каждой семьи рассматривается индивидуально, результат оказанной помощи находится под постоянным контролем.

Одним из важных направлений пилотного проекта является привлечение жителей к программе «Ауыл аманаты» и повышение доходов личных подсобных хозяйств. В этих целях планируется использовать возможности сельскохозяйственного производственного кооператива мясного направления «Бауыржан» в Бабайкорганском сельском округе. По предложенной модели предусмотрено создать условия для сбыта продукции 289 личных подсобных хозяйств через кооператив и обеспечить занятостью пять человек.

В ходе визита членам делегации были презентованы механизмы организации работы с сельскими жителями, увеличения источников доходов семей и эффективного использования потенциала местных хозяйств.

Проект «Команда развития села» направлен на комплексное решение проблем на селе, обеспечение стабильного дохода жителей и повышение местной экономической активности. Опыт пилотного проекта, запущенного в Сауранском районе, станет основой для организации работы в данном направлении и в других регионах.

Пресс-служба акима Туркестанской области