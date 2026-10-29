ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ РЕГИОНОВ СТРАНЫ ИЗУЧАЮТ ОПЫТ ТУРКЕСТАНА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Опыт Туркестанской области по развитию предпринимательства, эффективной организации малых производственных площадок и увеличению производства отечественной продукции опредлагается другим регионам в качестве образца. С этой целью в нашу область специально прибыли из более чем десяти регионов страны заместители акимов, ответственные за сферу предпринимательства, руководители управлений и представители соответствующих учреждений. В ходе визита члены делегации знакомятся с работой производственных площадок региона, изучают опыт поддержки предпринимательства и запуска новых производств.

В качестве первого объекта была представлена работа производственной площадки «Яссы» в Сауранском районе. Возможности производственной площадки представителям делегации показали заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек и аким Сауранского района Максат Тангатаров.

На производственной площадке общей площадью 9 гектаров предусмотрено реализовать 24 проекта. Общая стоимость проектов составляет 6,3 млрд тенге, планируемое количество рабочих мест – 430. Здесь охвачены предприятия по производству мебели, пошиву швейных изделий, выпуску строительных материалов, пластмассовых и бумажных изделий.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития производственных площадок, создания благоприятных условий для предпринимателей, привлечения инвестиций и развития местного производства. Участники ознакомились с опытом формирования инфраструктуры для размещения малых производств и поддержки инициатив предпринимателей в Туркестанской области.

Сегодня в области работает более 200 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За последние два года создано 12 индустриальных зон, всего их 21. Площадь специальных экономических зон составила 1 450 гектаров. На этих территориях реализуется 138 проектов общей стоимостью 447 млрд тенге.

Кроме того, в области создано 29 малых промышленных парков, из 275 производственных зданий 178 введены в эксплуатацию. В парках запущено 146 проектов, объем инвестиций достиг 163 млрд тенге.

Также ведется конкретная работа в направлении эффективного использования местного сырья и снижения импортозависимости. Реализован 31 проект, направленный на импортозамещение, общей стоимостью 176 млрд тенге. Сейчас реализуется еще 39 проектов стоимостью 280 млрд тенге. А в рамках финансовой поддержки предпринимательства за последние два года объем льготного кредитования достиг 62,7 млрд тенге.

Пресс-служба акима Туркестанской области