ТУРКЕСТАН: В САРЫАГАШЕ ЗАРАБОТАЛ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

В городе Сарыагаше Туркестанской области в эксплуатацию сдан модернизированный железнодорожный вокзал. В церемонии открытия приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Елжас Отыншиев, председатель областного маслихата Нурлан Абишев, ветераны и работники железнодорожной отрасли. Аким области отметил важность железнодорожного вокзала «Сарыагаш» для региона.

– От всей души поздравляю всех вас с открытием модернизированного железнодорожного вокзала в Сарыагашском районе, соответствующего современным требованиям! Этот важный проект реализован в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по совершенствованию транспортной инфраструктуры и созданию комфортных условий для населения. В этом году в нашей области обновлена инфраструктура пяти железнодорожных вокзалов. Сегодня мы стали свидетелями открытия одного из модернизированных объектов – железнодорожного вокзала «Сарыагаш». Уверен, что этот современный вокзал положительно повлияет на улучшение транспортного сообщения Сарыагашского района и повышение качества услуг для жителей! – сказал глава региона.

На териитории обновленного вокзала предусмотрены зал ожидания на 30 мест, билетная касса, справочное бюро и столовая. Также имеются комната матери и ребенка, безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, медицинский пункт, изолятор и служебный кабинет отделения полиции на транспорте. Для обеспечения безопасного и комфортного передвижения пассажиров обновлен перрон, на территории вокзала проведены работы по благоустройству и озеленению. Вокзал принимает пять пар поездов и способен обслуживать около 150 пассажиров в сутки. Площадь здания вокзала до реконструкции составляла 449,1 квадратных метра, на сегодня она увеличена до 558,5 квадратных метра.

Отметим, история железнодорожного вокзала «Сарыагаш» начинается с начала прошлого века. Через станцию проходят пассажирские поезда в Республику Узбекистан и по соседним направлениям. Работы по реконструкции вокзала начались в 2025 году и полностью завершились в августе этого года. Общая стоимость проекта – 918 млн тенге. Заказчик – АО «Казахстан Темір Жолы».

В завершение мероприятия гости осмотрели модернизированное здание вокзала и ознакомились с инфраструктурой и материально-техническим оснащением объекта.

В Туркестанской области работы по модернизации железнодорожных вокзалов ведутся поэтапно. В этом году обновлена инфраструктура вокзалов «Тюлькубас», «Манкент», «Темир», «Арыс-2» и «Сарыагаш». Эти работы позволят повысить транспортно-логистический потенциал региона и улучшить качество услуг для жителей и туристов.

Пресс-служба акима Туркестанской области