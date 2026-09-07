НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА «ЖИБЕК ЖОЛЫ»
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в очередной раз посетил реконструируемый таможенный пост «Жибек Жолы» в Сарыагашском районе.
Замечания, озвученные акимом области во время предыдущего приезда, были учтены, проведены соответствующие работы. На объекте сохраняются темпы строительства, инженерная инфраструктура полностью завершена, в настоящее время ведутся работы по внешней отделке.
Ввод важного объекта в эксплуатацию запланирован на этот год. Шестиполосный пункт пропуска позволит пропускать в сутки 70 тысяч человек, две тысячи автомобилей и 200 автобусов.
Глава региона поручил обеспечить качество строительства и завершить работы в установленные сроки.
Пресс-служба акима Туркестанской области