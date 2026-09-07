НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА «ЖИБЕК ЖОЛЫ»

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в очередной раз посетил реконструируемый таможенный пост «Жибек Жолы» в Сарыагашском районе.

Замечания, озвученные акимом области во время предыдущего приезда, были учтены, проведены соответствующие работы. На объекте сохраняются темпы строительства, инженерная инфраструктура полностью завершена, в настоящее время ведутся работы по внешней отделке.

Ввод важного объекта в эксплуатацию запланирован на этот год. Шестиполосный пункт пропуска позволит пропускать в сутки 70 тысяч человек, две тысячи автомобилей и 200 автобусов.

Глава региона поручил обеспечить качество строительства и завершить работы в установленные сроки.

Пресс-служба акима Туркестанской области