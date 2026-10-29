Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период» от 28 октября 2026 года обратил внимание на вопросы сокращения транспортных заторов на границе и упорядочения приграничной инфраструктуры. В рамках этих задач по поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова заместитель акима области Еркебулан Даулбаев посетил с рабочей поездкой пропускные пункты в Келесском и Сарыагашском районах и изучил актуальные проблемы.

В ходе поездки была рассмотрена работа пропускных пунктов «Б. Конысбаев», «Капланбек», «Жибек жолы» и «Казыгурт», состояние прилегающих автостоянок, подъездных путей и инженерной инфраструктуры. Кроме того, был представлен ход строительных работ, ведущихся на пропускном пункте «Жибек жолы», проработаны вопросы завершения объекта и ввода в эксплуатацию.

Особое внимание было уделено регулированию движения грузовых автомобилей на таможенном и автомобильном пункте пропуска «Б. Конысбаев», считающемся одним из важных транзитных направлений между Казахстаном и Узбекистаном. В настоящее время вблизи пункта пропуска ведется строительство специальной автостоянки на 1000 большегрузных автомобилей. В целях регулирования транспортного потока и эффективного использования пропускной способности на сегодня обеспечивается пропуск 600-650 грузовых автомобилей в сутки.

Строительство специальной стоянки направлено на предотвращение хаотичного размещения грузовых автомобилей, снижение нагрузки на дорожное движение и системную организацию очереди на пересечение границы.

В рамках рабочей поездки на пропускном пункте «Б. Конысбаев» под председательством заместителя акима области Еркебулана Даулбаева состоялось межведомственное совещание. В нем приняли участие представители органов государственных доходов, департамента Пограничной службы КНБ по Туркестанской области, департамента полиции области, отраслевых управлений и акиматов районов, национальной компании «КазАвтоЖол», а также владельцы автостоянок, представители банков и страховых организаций.

На совещании была рассмотрена текущая ситуация на таможенных пунктах пропуска, причины формирования очереди большегрузных автомобилей, вопросы организации пограничного контроля и таможенных процедур. Участники обсудили меры по эффективному распределению транспортного потока, рациональному использованию возможностей пропускных пунктов, предотвращению стихийных стоянок вдоль дорог и обеспечению беспрепятственного движения автомобилей специальных служб.

Кроме того, были проработаны вопросы, касающиеся дорожного движения на территории Келесского, Сарыагашского и Мактааральского районов. В частности, рассмотрены направления организации стоянок и площадок ожидания для большегрузных автомобилей, улучшения санитарных условий, регулирования дорожных знаков и развития необходимой инженерной инфраструктуры.

Помимо этого, обсуждались возможности детального планирования территорий, прилегающих к пунктам пропуска, актуализации генеральных планов и размещения дорожной инфраструктуры, необходимой для движения грузовых автомобилей. Не остались без внимания и вопросы обеспечения доступности банковских и страховых услуг.

На совещании была отмечена важность взаимосвязанного решения вопросов пограничного контроля, таможенного оформления, организации дорожного движения и развития местной инфраструктуры. При этом была отмечена необходимость оценки на основе точных данных суточной пропускной способности пунктов пропуска, фактически проезжающего количества транспорта, количества грузовых автомобилей в очереди и времени ожидания. Такой анализ позволит определить, на каком этапе задерживается транспортный поток, и определить конкретные меры, направленные на сокращение очереди.

Также были рассмотрены вопросы координации нагрузки между пунктами пропуска, эффективного использования автостоянок и усиления взаимодействия государственных органов и организаций, предоставляющих услуги. Развитие приграничной инфраструктуры направлено на повышение эффективности международных грузоперевозок, формирование благоприятных логистических условий для предпринимателей и расширение транзитного потенциала региона.

В рамках реализации задач, поднятых в Послании Главы государства, в Туркестанской области продолжится работа по совершенствованию работы пунктов пропуска, обеспечению безопасности дорожного движения и комплексному решению инфраструктурно-логистических вопросов.

Пресс-служба акима Туркестанской области