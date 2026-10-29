Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании 28 октября поставил задачу развития агропромышленного комплекса, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В этом направлении в Туркестанском регионе реализуются конкретные проекты.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с учредителем ТОО «Interexport» Баширом Ахмадом Ахмади. На встрече был обсужден проект строительства современного завода по производству муки и масла в Мактааральском районе и достигнута договоренность о его реализации.

Общая стоимость проекта составляет $31 млн. Строительство предприятия запланировано на 2026-2028 годы. Ожидается, что при запуске нового производства постоянной работой будет обеспечено около 120 человек.

Согласно проектной мощности, на предприятии планируется производить в сутки 300 тонн масла и 1500 тонн муки. Кроме того, будет установлена специальная линия для фасовки 1000 тонн муки в сутки.

В ходе встречи был рассмотрен вопрос своевременной реализации данного проекта. Аким области подчеркнул важность работы по повышению инвестиционного потенциала региона, развитию промышленной отрасли и созданию новых рабочих мест и отметил, что окажет поддержку проекту.

Отметим, в Туркестанской области приоритет отдается диверсификации экономики за счет увеличения количества производств, глубокой переработке местного сырья и увеличению объема готовой продукции. Ожидается, что запуск предприятия повысит промышленный потенциал Мактааральского района и внесет вклад в развитие производства продуктов питания региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области