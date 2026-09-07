ТУРКЕСТАН: В УНИВЕРСИТЕТ WOOSONG ПРИНЯТО 200 СТУДЕНТОВ

В Туркестанской области в учебном заведении Woosong University Kazakhstan прошла торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников. В мероприятии, направленном на укрепление сотрудничества Казахстана и Республики Корея в сфере образования, приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, председатель образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнг, ректор Woosong University Kazakhstan Ким Хонг Ги, профессорско-преподавательский состав и студенты. В этот день первокурсники приняли торжественную клятву.

В ходе мероприятия вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, председатель образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнг и ректор университета Ким Хонг Ги поздравили студентов с началом нового учебного года и пожелали успехов.

Г. Кобенова отметила, что начало работы университета Woosong в Туркестане знаменует собой новый этап сотрудничества между Казахстаном и Кореей в области образования, науки и молодежной политики.

- От всей души поздравляю всех вас с началом нового учебного года! Международный университет Woosong, начавший свою работу в священном Туркестане, встречает свой первый учебный год. Это не только первый шаг нового учебного заведения, но и важное событие, которое определяет новый рубеж сотрудничества между Казахстаном и Кореей в сферах образования, науки и молодежной политики. Открытие международного университета Woosong в Туркестане имеет свое глубокое значение. В этой связи хочу выразить особую благодарность акимату Туркестанской области за поддержку университета и вклад в создание для его обучающихся образовательной среды, отвечающей международным требованиям, - сказала вице-министр.

Первый заместитель акима области отметил, что в регионе уделяется особое внимание формированию образовательной среды, соответствующей международным стандартам.

- Поздравляю всех вас с началом нового учебного года в университете Woosong и с торжественной церемонией приема первокурсников! Год назад в Туркестане начал работу новый образовательный центр, соответствующий международным стандартам. Это конкретный результат стратегического партнерства между Казахстаном и Кореей. Воплощение передового опыта Кореи, основанного на образовании и технологиях, в Туркестане открывает для нашей молодежи новые возможности и дает импульс для повышения интеллектуального потенциала региона. Система образования Туркестанской области - это большая среда, которая напрямую отвечает за судьбу и будущее сотен тысяч детей. Предоставление каждому ученику качественного образования и широких возможностей - самая надежная инвестиция в будущее региона. С этой целью в 2025 году из областного бюджета было выделено 100 грантов на обучение в университете Woosong, в этом году их количество увеличено до 200. В Послании 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу в течение трех лет превратить Казахстан в страну массовой цифровизации. Мы верим, что университет Woosong станет в Туркестане важным центром, объединяющим образование и науку, инновации и международный опыт. Цените эту большую возможность, предоставленную государством. Уверен, что вы будете мыслить и исследовать на мировом уровне, генерировать новые идеи и направлять полученные знания на благо страны, - сказал З. Жолдасов.

Мероприятие продолжилось концертной программой. Также в целях демонстрации командной работы, творчества и инициатив студентов были показаны короткие видеоролики 20 студенческих команд. Три лучшие команды вышли на сцену и представили свои проекты и идеи.

Пресс-служба акима Туркестанской области