С 26 по 28 октября в городе Анталья (Турция) проходит международная туристическая выставка ATF Antalya 2026, в которой принимает участие делегация Туркестанской области, в том числе представители города Кентау и Толебийского района.

Международное мероприятие объединяет представителей туристической индустрии, туроператоров, специалистов туристического бизнеса и экспертов. Выставка предоставляет возможности для обмена опытом, установления деловых контактов и развития новых направлений сотрудничества.

В рамках выставки представляется туристический потенциал ряда регионов Казахстана, а также историко-культурное наследие Туркестанской области, направления духовного туризма и достопримечательности региона.

На международной площадке особое внимание уделяется широкому представлению туристических возможностей Кентау и Толебийского района, их исторических памятников и природных особенностей.

Подобные международные выставки способствуют повышению туристической привлекательности регионов, установлению контактов с зарубежными партнёрами и расширению возможностей для привлечения инвестиций в туристическую отрасль.

Пресс-служба акима Туркестанской области