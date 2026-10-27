ШАРДАРА: В СЕЛЕ СУТКЕНТ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

В селе Суткент Шардаринского района введён в эксплуатацию новый спортивный комплекс. В церемонии открытия объекта приняли участие аким района Арман Карсыбаев, сельские аксакалы и жители.

Открытие нового спортивного комплекса — важный шаг в развитии сельской инфраструктуры. Объект создаёт условия для регулярных занятий спортом сельской молодёжи, способствует развитию массового спорта и формированию здорового образа жизни.

Пресс-служба акима Туркестанской области