В Туркестанской области поэтапно реализуется хлопково-текстильный кластер, направленный на привлечение инвестиций на сумму более 200 млрд тенге. В рамках проекта предусмотрено формирование полного производственного цикла - от выращивания хлопка до его глубокой переработки, прядения, ткачества и выпуска готовых текстильных изделий. Кластер нацелен на создание более 4000 рабочих мест и широкое внедрение водосберегающих технологий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в сегодняшнем Послании народу Казахстана подчеркнул важность глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и отметил, что в Туркестанской области создается современный хлопково-текстильный кластер, эффективно использующий воду. Президент поручил Правительству создать условия для широкого распространения такого передового опыта по стране и оказывать своевременную поддержку инвесторам.

Отмеченный Главой государства проект направлен на повышение агропромышленного потенциала региона, развитие перерабатывающей промышленности и формирование добавленной стоимости сельхозпродукции внутри страны.

Хлопково-текстильный кластер реализуется совместно с китайской компанией Xinjiang Lihua (Group). Производственные площадки проекта охватывают специальную экономическую зону «TURAN» в городе Туркестане, а также город Арысь и Отырарский район.

Основная цель кластера – не ограничиваться реализацией хлопка в виде сырья, а глубоко перерабатывать его в стране и производить готовую продукцию. С этой целью предусмотрено объединение производств по выращиванию хлопка, первичной переработке, прядению, ткачеству, крашению-отделке и пошиву.

Согласно проектным данным, в рамках кластера планируется создать 4 150 рабочих мест: 3 100 постоянных и 1 050 сезонных.

Формирование кластера ведется в несколько этапов. В 2024-2025 годах реализованы проекты по строительству завода по производству ПВХ-труб, прядильной фабрики, хлопкоперерабатывающих предприятий и по выпуску ленты для капельного орошения. Проектная стоимость прядильной фабрики в СЭЗ «TURAN» составляет 22,5 млрд тенге. Предприятие рассчитано на производство 16 тысяч тонн пряжи в год.

Проектная мощность каждого из двух хлопкоперерабатывающих заводов в Отырарском районе рассчитана на переработку 90 тысяч тонн хлопка в год. А предприятие по производству ленты для капельного орошения ориентировано на выпуск продукции, достаточной для обеспечения 50 тысяч гектаров посевов в год. Эти производства формируют начальную производственную цепочку, необходимую для первичной переработки хлопка и дальнейшего выпуска текстильной продукции.

Следующий этап кластера – развитие не только производства пряжи, но и ткачества, крашения-отделки и выпуска готовых изделий. На эту цель ориентирован проект «Туркестан Текстиль» в городе Туркестане. В производственном комплексе предусмотрено прядение, ткачество, пошив одежды и выпуск готовых текстильных изделий.

Несколько дней назад в секторе переработки хлопка было открыто еще два завода. До конца 2026 года планируется запустить четыре производственных объекта. В их числе швейная и текстильная фабрики, красильно-отделочное производство и предприятие по переработке семян хлопчатника. Согласно проектным мощностям, швейная фабрика рассчитана на производство 4 млн комплектов домашнего текстиля в год, текстильная фабрика – на 47 млн метров ткани. Мощность красильно-отделочного предприятия направлена на обработку 47 млн метров ткани в год.

Одно из направлений, особо отмеченных Президентом в Послании, – эффективное использование воды. Поскольку хлопководство в Туркестанской области зависит от орошаемого земледелия, рациональное использование водных ресурсов важно для устойчивости производства.

В рамках кластера предусмотрено внедрение технологий капельного орошения, производство поливных лент и развитие инфраструктуры водоснабжения. Капельное орошение позволяет подавать воду в необходимом количестве в корневую зону растения и эффективно управлять процессом полива. Кроме того, предусмотрена автоматизация систем орошения, контроль влажности почвы и организация агротехнических работ современными методами.

Результат водосберегающих технологий будет оцениваться по таким конкретным показателям, как расход воды, урожайность и объем воды, затрачиваемой на тонну произведенного хлопка.

Реализация кластера направлена на обеспечение занятости жителей региона и повышение спроса на промышленные специальности. На производственных предприятиях потребуются инженеры, технологи, механики, операторы оборудования, лаборанты и специалисты швейного дела. Вместе с тем есть возможность развития дополнительных направлений вокруг производств, таких как логистика, перевозки, складские услуги и ремонт оборудования.

Функционирование новых предприятий укрепляет взаимосвязь сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и формирует новые возможности и для местных предпринимателей.

Главная особенность хлопково-текстильного кластера – объединение всех основных этапов производства в единую систему. Если хлопкоперерабатывающие заводы готовят сырье, то прядильная фабрика производит пряжу из волокна. Далее текстильные предприятия выпускают ткань, а красильно-отделочные производства и швейные фабрики позволяют изготавливать готовую продукцию.

Такая производственная система способствует увеличению доли глубокой переработки сырья, выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью и развитию потенциала отечественной легкой промышленности. Кроме того, производство готовой продукции позволяет обеспечивать внутренний рынок и расширять экспортные направления.

В соответствии с поручением Главы государства, данным в Послании, в Туркестанской области продолжится работа по модернизации агропромышленного производства, внедрению водосберегающих технологий и развитию перерабатывающей промышленности.

Главная задача – не только выращивать хлопок, но и глубоко перерабатывать его внутри страны, выпуская конкурентоспособную готовую продукцию. Хлопково-текстильный кластер в Туркестанской области нацелен именно на эту цель.

Пресс-служба акима Туркестанской области