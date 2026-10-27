В преддверии Дня Республики в городе Кентау в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» была организована масштабная акция по благоустройству и очистке территории под названием «Жол жиегі – ел келбеті» («Обочина дороги — лицо страны»).

Благотворительная инициатива прошла вдоль проспекта Сак Мауленкулова, ведущего ко въезду в город. В мероприятии, направленном на поддержание чистоты окружающей среды, приняли участие около 1000 жителей.

В ходе акции вдоль дороги собрали мусор, спилили засохшие деревья и привели территорию в порядок. В результате 24 тонны отходов были вывезены на специальный полигон.

В целом работы по уборке и благоустройству также проводились на других улицах города и в сельских населённых пунктах.

Главная цель экологической акции — охрана окружающей среды, обеспечение чистоты города и формирование экологической культуры среди населения.

Пресс-служба акима Туркестанской области