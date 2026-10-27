ТУРКЕСТАН: В ЖЕТЫСАЕ В СУББОТНИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

В честь Дня Республики в Жетысайском районе был организован масштабный субботник. В мероприятии по благоустройству населённых пунктов, инициированном акимом района Сериком Мамытовым, приняли участие около 5 тысяч жителей.

В уборочных работах приняли участие сотрудники государственных и квазигосударственных учреждений, предприниматели, экоактивисты и молодёжь района. Они наводили порядок на закреплённых за ними улицах. Вдоль автомобильных дорог скосили траву и обрезали ветви деревьев. Жители, в свою очередь, очистили придомовые территории от мусора и опавших листьев. Кроме того, в ходе субботника были приведены в порядок парки, улицы и арыки. Жители Жетысая активно поддержали экологическую инициативу.

Организаторы мероприятия отмечают, что работы по благоустройству будут продолжаться круглый год не только в центральных частях населённых пунктов, но и во всех сельских округах. За каждым учреждением и каждым двором закреплены соответствующие территории, за чистотой которых необходимо следить.

Пресс-служба акима Туркестанской области