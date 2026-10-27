В честь Дня Республики, 25 октября, в Мактааральском районе в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» был организован масштабный субботник под названием «Жол жиегі – Ел келбеті» («Обочина дороги — лицо страны»).

Основная цель мероприятия — поддержание чистоты вдоль автомобильных дорог района, охрана окружающей среды и формирование экологической культуры среди населения.

В честь праздника на въезде в Мактааральский район для создания праздничного настроения участникам уборочных работ была представлена специальная концертная программа. На мероприятии выступил аким района Бакыт Асанов, который подчеркнул важность этой благородной инициативы.

В целом в субботнике, прошедшем по всему району, приняли участие около 4 тысяч человек, было задействовано 25 единиц специализированной техники. В результате были очищены от мусора обочины автомобильных дорог республиканского, областного и районного значения, вывезено 28 тонн отходов.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев 2026 года на территории района было организовано более 60 субботников, в которых приняли участие около 30 тысяч жителей. Для проведения работ по очистке было задействовано 250 единиц специализированной техники.

Особое внимание уделяется и озеленению территории района. Весной на площади 7,5 гектара было высажено 15 тысяч саженцев деревьев. В осенний период планируется дополнительно высадить ещё 35 тысяч саженцев.

Пресс-служба акима Туркестанской области