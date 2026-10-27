В честь Дня Республики в Сарыагашском районе введены в эксплуатацию современные спортивные и детские игровые площадки для жителей. Новые объекты направлены на развитие инфраструктуры сельских населённых пунктов, поддержку массового спорта и формирование здорового образа жизни среди детей и молодёжи.

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию массового спорта и повышению доступности спортивных объектов для молодёжи спортивные площадки построены в населённых пунктах, относящихся к Акжарскому и Жемистинскому сельским округам.

В церемонии открытия в Акжарском сельском округе приняли участие вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ербол Оспанов и аким Сарыагашского района Арман Абдуллаев, которые поздравили сельчан с Днём Республики.

Аким района отметил важность новых спортивных объектов для жителей сёл, особенно для подрастающего поколения. Он также подчеркнул, что спортивные площадки позволят детям и молодёжи с пользой проводить свободное время, регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Спортивные площадки построены за счёт средств районного бюджета. На объектах предусмотрены специальные площадки для игры в мини-футбол, воркаут-зоны, а также детские качели и горки.

Кроме того, в населённом пункте Жибек жолы завершено строительство и введена в эксплуатацию воркаут-площадка и детская игровая зона на земельном участке общей площадью 0,14 гектара.

На этой же территории при спонсорской поддержке предпринимателя Жибек жолынского сельского округа Ж. Абдибаева построены волейбольная и баскетбольная площадки. Территория, на которой расположены спортивные объекты, полностью огорожена, парковка заасфальтирована, установлена система освещения.

Для отдыха жителей оборудована специальная зона, на территории высажены цветы и саженцы деревьев. Проведены работы по озеленению и благоустройству, созданы комфортные условия для детских игр, занятий спортом среди молодёжи и полезного проведения досуга жителей.

В настоящее время все строительные работы и работы по благоустройству полностью завершены. Спортивные площадки, детские игровые зоны, место отдыха и парковка переданы в пользование жителям.

Пресс-служба акима Туркестанской области