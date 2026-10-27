ТУРКЕСТАН: В ОРДАБАСЫ ОТКРЫЛСЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 250 МЕСТ

В преддверии Дня Республики в селе Бадам был сдан в эксплуатацию долгожданный новый Дом культуры. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, аким района Азат Оралбаев, аксакалы и жители села.

Первый заместитель акима области поздравил собравшихся с национальным праздником и отметил, что открытие в селе нового объекта культуры является важным шагом, направленным на духовное развитие населения и оживление культурной жизни жителей.

Аксакалы села выразили признательность за реализацию желания жителей и поблагодарили граждан, ставших инициаторами этогг дела.

По заказу государственного учреждения отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района строительство Дома культуры вело ТОО «ST Service KZ». Строительство началось в марте прошлого года. Стоимость проекта – 612,695 млн тенге.

В современном Доме культуры на 250 мест предусмотрены сцена для артистов, балетный зал, библиотека, комната ветеранов и места для занятий спортом. Спортивная зона оснащена оборудованием, необходимым для шахмат и настольного тенниса. Кроме того, создано место для организации художественных выставок, а библиотечный фонд пополнен новой литературой.

Новый объект позволит организовать культурный досуг сельчан, оттачивать способности молодых талантов, повышать интерес к чтению книг и объединять старшее поколение.

После торжественной церемонии первый замакима области вместе с гостями осмотрел Дом культуры и побеседовал со старейшинами. В завершение мероприятия во дворе были высажены саженцы ели.

Пресс-служба акима Туркестанской области