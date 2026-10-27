ТУРКЕСТАН: В СЕЛЕ БАЙЫРКУМ В АРЫСИ ОТКРЫЛОСЬ СПОРТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию спорта, формированию современной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для молодежи. В связи с этим в Туркестанской области ведется системная работа.

В честь Дня Республики в селе Байыркум, относящемся к городу Арыс, открылся современный комплекс спортивного зала. Радость сельчан разделили заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, аким города Арыс Кайсар Манкараев, представители интеллигенции, аксакалы и молодежь села.

Ертай Алтаев поздравил жителей Байыркума с открытием нового спортивного объекта.

- От всей души поздравляем всех вас с одним из самых важных праздников в нашей стране – Днем Республики! В преддверии такого знаменательного праздника мы открываем еще один важный объект в селе Байыркум. Поздравляю всех с открытием спортивного комплекса! Наша главная цель – сделать спорт доступным для всех и повысить спортивный потенциал региона. Работа в этом направлении будет продолжена. Я верю, что отсюда выйдет немало чемпионов, которые поднимут высоко наш голубой флаг и прославят имя нашей страны на весь мир, – сказал заместитель акима области.

Объект, построенный в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», оснащен всеми необходимыми материально-техническими средствами. Здесь созданы все условия для занятий несколькими видами олимпийского спорта для подростков и детей.

Общая площадь нового спортзала составляет 371,65 квадратных метра. Пол спортзала выполнен из качественного резинового покрытия. Здесь также предусмотрены медицинский кабинет, внутренние санузлы, гардероб. Установлен современный отопительный котел, подключен к природному газу. Одновременно спортом может заниматься более 100 человек. Теперь сельская молодежь получила возможность заниматься такими видами спорта, как волейбол, баскетбол, бокс, настольный теннис, борьба, гимнастика.

Ранее точно такой же комплекс спортивного зала был сдан в эксплуатацию в селах Кожатогай и Акдала, относящихся к городу Арыс. Всего по городу Арыс два спортивных комплекса и более 100 спортивных площадок и спортивных залов, тренажеров.

Отметим, в этом году в Туркестанской области ведется строительство 58 спортивных объектов общей стоимостью 11,3 млрд тенге. На сегодняшний день в эксплуатацию сдан 31 объект на сумму 5,4 млрд тенге. Всего в области 3595 спортивных объектов. 86% из них расположено в сельской местности.

Пресс-служба акима Туркестанской области