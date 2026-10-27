ПОБЕДИТЕЛИ АЗИАТСКИХ ПАРАИГР ВЕРНУЛИСЬ В ТУРКЕСТАН

Спортсмены Туркестанской области, с честью защитившие честь страны на V Азиатских Пара играх, прошедших в префектуре Айти и городе Нагоя в Японии, вернулись на родину. Наших земляков, показавших высокие результаты на престижных соревнованиях, торжественно встретили в международном аэропорту Туркестана.

На масштабных состязаниях азиатского континента туркестанские параспортсмены завоевали три медали, внеся весомый вклад в копилку Казахстана.

В частности, выступавший в парадзюдо в весовой категории до 81 кг в категории J2 Бексултан Кулмырза одержал верх над соперниками и стал чемпионом Азиатских Пара игр. А выступавшая в весе до 70 кг Акжолкын Сейлбекова также не оставила шансов соперникам и завоевала золотую медаль. Бронзовой награды удостоился Багланбек Оналбек, выступавший в весовой категории до +95 кг.

Победителей и призеров в аэропорту торжественно встретили заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, представители спортивной отрасли, близкие и болельщики спортсменов. Землякам были оказаны почести и выражена благодарность за победы, прославившие страну.

В свою очередь спортсмены выразили признательность встретившим их с теплотой людям и отметили, что будут неустанно трудиться, чтобы добиться еще более высоких результатов на предстоящих соревнованиях.

Отметим, V Азиатские Пара игры проходили с 18 по 24 октября. На соревнованиях 150 параспортсменов в составе национальной сборной Казахстана состязались в 12 видах спорта и завоевали в общей сложности 50 медалей, в том числе 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали.

Пресс-служба акима Туркестанской области