В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН С УЧАСТИЕМ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ БЕГУНОВ ИЗ 26 СТРАН

В честь Дня Республики в городе Туркестане в пятый раз прошел международный забег Turkistan Marathon. Он собрал более трех тысяч участников из 26 стран мира. Масштабное спортивное мероприятие организовано корпоративным фондом «Бірінші болу – батылдық» при поддержке акимата области.

На церемонии открытия марафона присутствовал заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, он пожелал спортсменам удачи. Замакима области отметил, что международные соревнования дадут импульс развитию массового спорта, повышению туристического потенциала города и развитию местной экономики.

- Проведение Turkistan Marathon-2026 в священном городе Туркестане имеет особое значение. Марафон, который организуется в пятый раз в этом году, – это не только спортивный праздник, но и важное мероприятие, укрепляющее дружбу и единство, вдохновляющее на упорство, объединяющее людей на пути к общей цели. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта в стране, а также воспитанию здорового, сильного и физически развитого молодого поколения. В этом направлении ведется системная работа и в Туркестанской области. Туркестан – священный город с глубокой историей и высокой духовностью, общий для всего тюркского мира. Мы стремимся превратить наш древний город не только в центр духовности и культуры, но и в центр международного спорта и активного образа жизни. Сегодняшний марафон – один из ярких шагов к этой цели. Я уверен, что каждый из вас получит особые впечатления от Туркестана, обретет силу и радость в сердцах. Желаю всем удачи, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии! Пусть Turkistan Marathon подарит всем победу и вдохновение! – сказал Е. Алтаев.

Стартовая и финишная точки марафона были расположены возле комплекса Karavan Saray. Участники бежали по проспекту Бекзата Саттарханова в направлении аэропорта и возвращались по установленному маршруту.

В программу соревнований включили пять дистанций - марафон на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, забег на 10 км, скандинавская ходьба на 10 км и забег на 3 км для детей в возрасте от 10 до 14 лет.

Turkistan Marathon ежегодно объединяет спортсменов из разных регионов страны и зарубежа, формируя спортивную традицию международного уровня. В 2025 году в забеге приняли участие три тысячи бегунов, из них 1968 прибыли из других регионов Казахстана, 368 – из-за рубежа.

По словам организаторов, туристический и экономический потенциал марафона высок: вместе с бегунами в город приезжают их родные и друзья. Согласно результатам исследования, на каждого участника в среднем приходится 1,6 сопровождающих. В 2025 году их общее количество достигло около четырех тысяч человек.

Участники марафона, помимо спортивных соревнований, имеют возможность познакомиться с историко-культурным наследием Туркестана. Одним из главных туристических объектов города является мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, Turkistan Marathon, сочетая спорт и туризм, способствует повышению туристической привлекательности региона.

Отметим, Turkistan Marathon включен в календарь Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Трасса соревнований сертифицирована по стандартам World Athletics. Кроме того, марафон входит в состав международной серии TAN (Turkic Alliance of Long Runs), объединяющей соревнования Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

Пресс-служба акима Туркестанской области