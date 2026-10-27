ТУРКЕСТАН: В САУРАНСКОМ РАЙОНЕ ОТ МУСОРА ОЧИЩЕНО 90 КИЛОМЕТРОВ ТЕРРИТОРИИ

В преддверии Дня Республики в Сауранском районе Туркестанской области в рамках акции «Жол жиегі – ел келбеті» («Обочина дороги — лицо страны») прошёл общенародный субботник. В уборочных работах приняли участие 1200 человек, было задействовано 25 единиц техники.

Субботник охватил участки дорог между сельскими округами Шорнак, Бабайкорган, Ески Икан, Шага, Орангай и Яссы. Участники акции очистили обочины дорог от мусора, а собранные отходы были вывезены с помощью специализированной техники.

В результате проведённых работ было очищено 90 километров территории и вывезено 20 тонн мусора. Жители активно участвовали в мероприятии, направленном на улучшение санитарного состояния дорог между сельскими округами.

Поддержание чистоты окружающей среды требует общей ответственности. В этой связи призываем жителей бережно относиться к природе, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и поддерживать чистоту населённых пунктов.

Пресс-служба акима Туркестанской области