ТУРКЕСТАН: В АРЫСЕ ПРОШЁЛ СУББОТНИК ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В преддверии Дня Республики в городе Арыс в рамках программы «Таза Қазақстан» состоялся общегородской субботник в рамках акции «Жол жиегі – ел келбеті» («Обочина дороги — лицо страны»). Основное внимание было уделено очистке обочин автомобильных дорог областного значения.

В субботнике принял участие аким города Кайсар Манкараев, который выразил благодарность жителям и сотрудникам учреждений за активное участие в уборочных работах. Он подчеркнул, что поддержание чистоты города является общей ответственностью каждого жителя.

Уборочные работы начались вдоль автодороги Арыс — Шымкент. Вдоль дороги скосили сорную траву и собрали мусор. С помощью специализированной техники КГУ «Жасыл Арыс» и организации «Khazakh Real Stroy» дорогу полили водой, а также провели работы по удалению засохших деревьев. В этих мероприятиях активно участвовали и сотрудники КГУ «Отырарское районное лесное хозяйство».

Поддержание чистоты на городских улицах и вдоль автомобильных дорог — общая задача каждого из нас. Выражаем благодарность всем учреждениям, коллективам и активным жителям, принявшим участие в уборочных работах. Призываем и в дальнейшем активно поддерживать подобные инициативы и совместными усилиями вносить вклад в чистоту и благоустройство нашего города!

Пресс-служба акима Туркестанской области