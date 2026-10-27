В преддверии Дня Республики в Казыгуртском районе в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан» был организован масштабный субботник под названием «Жол жиегі – ел келбеті» («Обочина дороги — лицо страны»).

В уборочных работах активно участвовали государственные служащие, специалисты сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодёжь и жители сельских населённых пунктов.

В ходе субботника обочины дорог и арыки были очищены от мусора, спилены засохшие деревья, побелены стволы деревьев и приведены в порядок дорожные знаки. Кроме того, проведены работы, направленные на поддержание чистоты и улучшение внешнего облика населённых пунктов.

Для проведения масштабных уборочных работ была задействована специализированная техника. В результате очищены обочины автомобильных дорог протяжённостью 49 километров республиканского значения, 253,1 километра областного значения и 297,5 километра районного значения. Помимо этого, уборочные работы проведены вдоль улиц населённых пунктов.

Чистота — общая ответственность, а благоустройство родного края — задача каждого из нас. Инициатива «Жол жиегі – ел келбеті» направлена на охрану окружающей среды, поддержание чистоты населённых пунктов и формирование экологической культуры среди жителей.

Пресс-служба акима Туркестанской области