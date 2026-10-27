В городе Туркестане состоялась церемония поднятия Государственного флага, посвященная Дню Республики. В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, молодежь, представители интеллигенции и жители города.

Праздничная церемония началась с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан. Голубой флаг был поднят ввысь, тем самым была отдана дань уважения величественному символу государственности.

На торжественном собрании аким области поздравил всех с праздником и остановился на значимости этого дня.

- От всей души поздравляю всех вас с праздником - Днем Республики! 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. В этом ценном документе были провозглашены политико-правовые основы Казахстана как независимого государства, целостность территории страны, и это стало важным шагом, открывшим путь к суверенитету. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал: «Именно в тот день начался новый этап летописи нации. Восторжествовала историческая справедливость, и на священной казахской земле был вбит золотой кол независимости». За 35 лет независимости Республика Казахстан определила свое место на мировой арене. Сегодня под голубым флагом мы укрепляем наше единство и движемся вперед как динамично развивающееся государство. Ежегодно в День Республики в стране проходит церемония поднятия флага. Это важный шаг, прославляющий патриотизм. Государственный флаг - символ свободы, единства и наших высоких целей. Сегодня мы подняли наш голубой флаг здесь, в священном Туркестане. Под этим флагом - судьба нашего народа, священная кровь предков. Чем выше реет голубой флаг, тем выше наш авторитет. Пусть наша страна будет благополучной, наш народ - спокойным, и пусть наш голубой флаг вечно реет высоко! - сказал глава региона.

В ходе мероприятия звучали патриотические песни, которые подчеркнули содержание и значимость праздника. Участники собрания отметили важность осознания ценности независимости, почитания национальных ценностей и укрепления единства страны.

Пресс-служба акима Туркестанской области