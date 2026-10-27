ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: В КЕНТАУ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ЗАВОД

В индустриальной зоне города Кентау Туркестанской области начал работу новый завод. В церемонии открытия производства принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

- День Республики - важный праздник, олицетворяющий суверенитет нашей страны и укрепляющий нашу независимость. В канун этого знаменательного праздника мы являемся свидетелями открытия нового предприятия по производству промышленных металлоконструкций и металлических изделий. Это важный проект, который повысит промышленный потенциал региона и придаст новый импульс экономике региона. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию отечественного производства в регионах, реализации инвестиционных проектов и созданию постоянных рабочих мест. Работа в этом направлении в нашем регионе будет системно продолжена, - сказал аким области.

В строительство завода ТОО «АйдарСтройГрупп» привлечено 1,5 млрд тенге инвестиций. Здесь создано 30 рабочих мест. Предприятие специализируется на производстве металлоконструкций и металлических изделий для промышленности. Производственная мощность - 100 единиц продукции в год. Для реализации проекта в индустриальной зоне города Кентау через социально-предпринимательскую корпорацию «Туркестан» предоставлен земельный участок площадью 1,5 гектара. В настоящее время строительно-монтажные работы полностью завершены, установлено основное технологическое оборудование. Также проведена работа по обеспечению предприятия необходимой инфраструктурой. К производственному объекту подведена линия электропередачи, установлен трансформатор. Кроме того, выполнены работы, необходимые для подключения к природному газу.

В ходе торжественной церемонии аким области ознакомился с работой предприятия и производственными процессами. Запуск завода укрепит промышленный потенциал Кентау и внесет вклад в развитие отечественного производства в регионе и обеспечение населения постоянной занятостью.

В ходе рабочей поездки акимН. Кушеров посетил индустриальную зону в Кентау и поручил ответственным лицам усилить работу по открытию производств. Работа по открытию производственных предприятий в регионе будет продолжена.

Пресс-служба акима Туркестанской области