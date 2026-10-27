Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее дал поручения по улучшению инфраструктуры в регионах и открытию производственных объектов. В этом направлении в Туркестанской области проводится масштабная работа.

В честь Дня Республики в Туркестанской области открыт и введен в эксплуатацию ряд объектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и повышение производственного потенциала региона. Проекты охватывают сферы жилищного строительства, здравоохранения, культуры, спорта, промышленности и сельского хозяйства.

В канун национального праздника в области был запланирован ввод в эксплуатацию объектов общей стоимостью около 60 млрд тенге. Из них более 22,3 млрд тенге - это бюджетные вложения, свыше 35,6 млрд тенге - частные инвестиции. В рамках проектов планируется обеспечить занятость 648 человек.

В церемонии запуска ряда проектов принял участие аким области Нуралхан Кушеров.

Приоритет в проектах отдан социальной инфраструктуре. Так, в городе Туркестане очередникам вручены квартиры в 14 семиэтажных жилых домах. В Сарыагашском районе открыты врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, в нескольких районах - Дома культуры, библиотеки и спортивные комплексы. Кроме того, после реконструкции введен в эксплуатацию центральный стадион города Сарыагаша. В сельских населенных пунктах проведены работы по обеспечению природным газом.

За счет частных инвестиций запускаются новые производства. В Ордабасинском районе открыты предприятие по производству жира и желатиновых компонентов из костей крупного рогатого скота и завод по производству алюминиевых композитных панелей. В Мактааральском районе запущено предприятие по переработке хлопкового масла, в Жетысайском и Отырарском районах - по переработке хлопка. В Сайрамском районе введены в эксплуатацию мельница по переработке пшеничной продукции и продовольственный склад. В Кентау открыт завод по производству технологических узлов для промышленности.

Данные проекты позволят углубить переработку сырья в регионе, увеличить объемы местного производства и создать новые рабочие места. Так, в рамках частных инвестиционных проектов трудоустроены 477 граждан, в рамках проектов, реализуемых за счет бюджетных инвестиций - 171 человек.

В целом объекты, введенные в эксплуатацию в канун Дня Республики, придадут импульс социально-экономическому развитию Туркестанской области и направлены на создание благоприятных условий для жителей, поддержку предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности. До конца года планируется открытие еще ряда социальных объектов и производств.

Пресс-служба акима Туркестанской области