В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ 2 ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ХЛОПКА

В Туркестанской области продолжается работа по развитию хлопководства и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. В населенном пункте Сырдария сельского округа Караконыр Отырарского района запущены еще два хлопкоперерабатывающих завода ТОО «Түркістан тоқыма». Первые два завода компании были введены в эксплуатацию в прошлом году. Таким образом, товарищество ввело в эксплуатацию четыре завода.

В церемонии открытия новых производств принял участие аким области Нуралхан Кушеров, который отметил важность таких проектов в повышении промышленного потенциала региона.

– От всей души поздравляю всех вас с наступающим национальным праздником – Днем Республики! День Республики – это особый праздник, который укрепляет государственность нашей страны и утверждает нашу независимость. В канун этого знаменательного праздника мы становимся свидетелями церемонии открытия хлопкоперерабатывающих предприятий. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание задачам глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и повышения потенциала отечественного производства. Производственные объекты, вводимые сегодня в эксплуатацию, являются результатом конкретных дел в этом направлении. В нашей области формируется хлопково-текстильный кластер, охватывающий полную производственную цепочку от выращивания и сбора хлопка до его глубокой переработки, производства пряжи из хлопкового волокна и готовой текстильной продукции. Сегодня в Отырарском районе запускаются четыре хлопкоперерабатывающих завода. Это задача стратегической важности, направленная на развитие агропромышленного комплекса страны, расширение экономических возможностей регионов и создание новых рабочих мест. Заводы, оснащенные современными технологиями, позволяют перерабатывать 320 тысяч тонн хлопка-сырца в год, получать 110 тысяч тонн хлопкового волокна. Также создано более 100 постоянных рабочих мест для местных жителей. Выражаю благодарность инвестору, реализующему такой масштабный проект, и всему коллективу компании. Пусть работа предприятия с таким прочным фундаментом будет успешной, а производство – процветающим! – сказал Н. Кушеров.

Хлопкоперерабатывающие заводы расположены на территории 76,2 гектара специальной экономической зоны «Turan». Общий объем инвестиций, вложенных в строительство четырех заводов, составляет 17,129 млрд тенге. Два завода из них были запущены в 2025 году, в этом году завершено строительство и введены в эксплуатацию еще два завода.

На предприятиях используются современные китайские технологии переработки хлопка. Производственный процесс включает этапы приемки хлопка-сырца, очистки, сушки, отделения хлопкового волокна от семян, прессования и упаковки готовой продукции.

В ходе торжественной церемонии была начата работа нового завода, аким области и гости осмотрели производственные объекты. Они ознакомились с работой предприятий и современным оборудованием.

Полный запуск четырех заводов позволит увеличить объем глубокой переработки хлопка-сырца в регионе и откроет путь к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, новые производства способствуют обеспечению местных жителей постоянной работой, повышению экономической активности сельских территорий и укреплению агропромышленного потенциала Туркестанской области.

В регионе продолжается работа по развитию сферы переработки сельскохозяйственной продукции, открытию современных производств и эффективному использованию потенциала местного сырья.

Пресс-служба акима Туркестанской области