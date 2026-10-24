ТУРКЕСТАН: В МАКТААРАЛЕ ЗАПУЩЕН ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял участие в церемонии открытия завода по переработке хлопкового масла «TABIGI MAY» ТОО «Хамро ата» в Мактааральском районе и поздравил жителей региона с Днем Республики. Он отметил важность развития отечественного производства и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

- От всей души поздравляю всех вас с Днем Республики! В канун этого праздника мы становимся свидетелями открытия нового завода по переработке хлопкового масла. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал конкретные поручения по развитию агропромышленного комплекса в стране, глубокой переработке продукции и повышению экспортного потенциала. Этот завод – наглядное доказательство реализации этих поручений на практике. Туркестанская область – стратегический регион, выращивающий хлопок. Наша главная цель – не ограничиваться вывозом сырья за рубеж, а глубоко перерабатывать его на своей земле, производя готовую отечественную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Уверен, сегодняшний завод внесет свой вклад в повышение промышленного потенциала всего региона.

Желаю новому предприятию процветания, продуктивности и успехов в работе! Пусть наша отечественная продукция не только обеспечивает внутренний рынок, но и высоко ценится на зарубежных рынках под брендом «Сделано в Казахстане». Пусть наш регион развивается и наш труд процветает! Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ – в спокойствии!» – сказал глава региона.

Проектная стоимость завода по переработке хлопкового масла «TABIGI MAY» компании «Хамро ата» – 1,5 млрд тенге. В рамках проекта создано 36 постоянных рабочих мест.

Запуск нового предприятия позволит увеличить объем переработки хлопка-сырца в Мактааральском районе, повысить добавленную стоимость сельхозпродукции. Кроме того, это способствует развитию местного производства, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области