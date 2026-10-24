В преддверии празднования Дня Республики в Отрарском районе в рамках общенациональной программы «Тарихқа тағзым-ұрпаққа аманат» организованы санитарная очистка и благоустройство общественных территорий.

В мероприятии приняли участие около 500 человек. Среди них – жители района, волонтёры и организаторы, которые внесли свой вклад в уборку общественных пространств и благоустройство населённых пунктов. Кроме того, к работам было привлечено около 10 единиц техники, с помощью которых на специальные площадки вывезли порядка 5 тонн мусора.

Акция «Таза Қазақстан» направлена на охрану окружающей среды, улучшение санитарного состояния населённых пунктов и укрепление экологической ответственности в обществе. Активное участие жителей в подобных мероприятиях способствует формированию чистой, комфортной и благоприятной среды для жизни.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области