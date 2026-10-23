ТУРКЕСТАН: В САРЫАГАШЕ РОДИЛАСЬ ТРОЙНЯ

Жительница населенного пункта Таскескен сельского округа Тегисшил Сарыагашского района Динара Маметова родила тройню. Все трое малышей – мальчики. Родители дали новорожденным имена Султан, Санжар и Осман.

Динара Маметова – многодетная мать, занимающаяся частным предпринимательством. Сейчас она в общей сложности воспитывает семерых детей.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов посетил родителей и поздравил их с радостным событием. Он вручил подарки для малышей и передал семье свои наилучшие пожелания.

Отметим, с начала года в Туркестанской области родилось 30 095 малышей, из них 312 – двойняшки, семь – тройняшки.

Пресс-служба акима Туркестанской области