В КАНУН ДНЯ РЕСПУБЛИКИ В ТУРКЕСТАНЕ ОТКРЫЛСЯ КОМПЛЕКС НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

В городе Туркестане введен в эксплуатацию новый комплекс национальных видов спорта для детей и подростков. Спортивный объект, открытый в канун Дня Республики, открывает путь к популяризации национальных ценностей, повышению интереса подрастающего поколения к спорту и воспитанию будущих чемпионов.

В церемонии открытия объекта принял участие аким города Азимбек Пазылбекулы, который поздравил собравшихся.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию спорта, формированию современной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для молодежи. В этом направлении в регионе ведется системная работа. Открытый сегодня объект – это не просто спортивный объект, а важный комплекс, который возвеличивает национальное наследие, прививает подрастающему поколению дух и честь. В комплексе национальных видов спорта созданы все условия для занятий детей и подростков такими видами спорта, как казахская борьба, тогызкумалак, асык ату и стрельба из лука. В спортивном комплексе под руководством девяти тренеров смогут тренироваться и оттачивать свое мастерство около 300 спортсменов.

Общая стоимость нового спортивного комплекса, построенного за счет местного бюджета, составляет 619,5 млн тенге. Площадь здания, расположенного на территории 0,7 гектара, составляет 820 квадратных метров. На объекте предусмотрены тренировочные направления для казахской борьбы, тогызкумалак, асык ату и стрельбы из лука.

Отметим, в этом году в Туркестанской области велось строительство 58 спортивных объектов общей стоимостью 11,3 млрд тенге. На сегодня введен в эксплуатацию 31 объект на 5,4 млрд тенге. 86% из 3 595 спортивных объектов региона расположены в сельской местности.

Пресс-служба акима Туркестанской области