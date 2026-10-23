ЖИТЕЛИ ТУРКЕСТАНА ВСТРЕЧАЮТ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ С БОЛЬШИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ

В многофункциональном комплексе «Конгресс-холл» в городе Туркестане состоялось торжественное мероприятие «Қыран елім – Қазақстаным», посвященное Дню Республики. В нем приняли участие представители интеллигенции и ветераны, передовики труда, лидеры различных сфер региона, молодежь, жители региона.

В праздничном собрании принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, он поздравил жителей с национальным праздником.

– От всей души поздравляю всех вас с Днем Республики! Этот праздник поднимает дух нашего народа и укрепляет его единство. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был исторический шаг, ведущий к независимости. А 16 декабря 1991 года наша страна провозгласила государственную независимость и утвердилась на карте мира как самостоятельное государство. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал: «Быть суверенной страной непросто, но еще труднее сохранить государственность». Независимость – это не только историческое достижение, а великая ответственность, завещанная потомкам. Сохранение и укрепление ее – наш общий долг. При поддержке Главы государства и Правительства страны наш регион встал на путь развития. Принятый закон о придании особого статуса городу Туркестану дал новый импульс развитию экономики региона. Наша область с начала года лидирует в республике по показателям социально-экономического развития. Основной показатель экономики - объем валового регионального продукта - за семь лет вырос в три раза и достиг 5,4 триллиона тенге. Объем промышленной продукции с 2019 года увеличился в три раза и составил 1,6 триллиона тенге. На сегодняшнем празднике я хочу особо остановиться на культуре чтения книг. Глава государства особо отмечает важность формирования в обществе культуры чтения книг. В целях поддержки идеи «Нация, читающая книги» сегодня мы решили подарить книги ряду граждан. Пусть наша независимость будет прочной, государство – вечным, а единство – крепким! – сказал Н. Кушеров.

На национальном празднике гражданам, внесшим вклад в развитие страны, региона и отличившимся своим трудом, были вручены награды государственного уровня. Приоритет был отдан людям труда. Обладателям наград были вручены книги, была оказана поддержка и сфере духовности.

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой. На празднике выступили отечественные и зарубежные артисты, этноансамбли и творческие коллективы. Особенно теплое впечатление на публику произвело исполнение казахских песен зарубежными певцами.

Туркестанский регион встречает День Республики с большими достижениями. В области создана 21 индустриальная зона, расширяется производственная инфраструктура. Сейчас в индустриальных зонах работают 60 предприятий, еще 45 проектов находятся на стадии реализации. В специальной экономической зоне «TURAN» запланировано реализация 210 инвестиционных проектов, 22 из них запущены в этом году. Кроме того, в области ведется работа по созданию 29 малых производственных парков.

Есть положительные результаты и в привлечении инвестиций. За первые девять месяцев 2026 года в экономику региона привлечено 1,3 трлн тенге инвестиций. С 2019 года в области реализовано 330 проектов общей стоимостью 1,1 трлн тенге, создано около 23 тысяч рабочих мест. В этом году планируется реализация еще 67 проектов.

Сельское хозяйство – одна из основных опор экономики региона. За последние семь лет объем продукции в отрасли вырос вдвое и достиг 1,2 трлн тенге. В этом году посевная площадь составила 920,1 тыс. гектаров. Водосберегающие технологии внедрены на 164 тыс. гектарах, что позволяет экономить 280 млн кубометров воды в год. Поэтапно реализуются проекты по развитию хлопководства, глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и увеличению экспорта готовой продукции.

Приоритет отдается и развитию социальной сферы. С момента создания области построено 155 школ, введено в эксплуатацию 214 новых медицинских объектов. В Туркестане ведется строительство многопрофильной больницы на 570 мест. Объект планируется завершить в 2027 году. В этом году в регионе трудоустроено более 84 тысяч человек.

В целях повышения качества жизни населения продолжается строительство жилья, инженерной инфраструктуры и модернизация дорог. Площадь введенного в эксплуатацию жилья за семь лет выросла в пять раз и достигла 6,3 млн квадратных метров. Реализуется ряд проектов по обеспечению населенных пунктов питьевой водой и природным газом, снижению дефицита электроэнергии, улучшению качества дорог. Доля дорог в области в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 94,8%.

Особое внимание уделяется эффективному использованию историко-культурного потенциала Туркестана и развитию туризма. За первое полугодие 2026 года регион посетили 217 тысяч туристов, что на 43,4% больше по сравнению с прошлым периодом. Продолжаются работы по модернизации туристической инфраструктуры и строительству новых объектов.

На праздничном вечере было отмечено, что главным мерилом развития страны являются не только экономические показатели, но и важны активность, ответственность каждого гражданина и его неравнодушие к родной земле. Также было подчеркнуто, что поддержка инициативы «Таза Қазақстан», содержание общественной среды в чистоте, формирование культуры чтения книг и популяризация национальных ценностей являются общей задачей для всех.

Пресс-служба акима Туркестанской области