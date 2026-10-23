В Туркестанской области системно продолжается работа по обеспечению населенных пунктов природным газом. В соответствии с поручением Главы государства, в результате работ, проведенных в направлении повышения качества жизни населения и развития инфраструктуры населенных пунктов, в канун Дня Республики еще три населенных пункта в Сарыагашском районе подключены к природному газу.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил жителей с радостным событием и отметил социальную значимость работ по газификации населенных пунктов.

– Подача природного газа в населенные пункты Сарысу, Таскудык и Курысай Сарыагашского района – большая радость для сельчан. Также от всей души поздравляю всех с наступающим Днем Республики! До конца этого года планируется обеспечить природным газом 36 тысяч жителей в 34 населенных пунктах. На сегодняшний день к газу подключены 20 населенных пунктов. Теперь очередь дошла и до ваших поселков. В области продолжается работа по улучшению благосостояния жителей и развитию инфраструктуры населенных пунктов. Выражаю благодарность всем гражданам, внесшим вклад в реализацию этого благого дела. Также напоминаю о важности строгого соблюдения требований безопасности при использовании природного газа. Желаю каждому дому благополучия, достатка и тепла! – сказал первый заместитель акима области.

Заказчиком проекта является отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района. Строительные работы начались 15 апреля 2025 года и были реализованы подрядной организацией ТОО «Ынтымақ-ОК». Общая стоимость проекта - 1 млрд 291,3 млн тенге.

В рамках проекта проложено 49,9 километра газопровода, в результате газом обеспечено 248 абонентов. Годовой объем потребления природного газа – 22 135,1 тыс. кубических метров. Проект финансировался за счет Национального фонда и республиканского бюджета.

Пресс-служба акима Туркестанской области