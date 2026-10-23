В Туркестане близится к завершению строительство родильного дома на 80 мест имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна. Сегодня аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров вместе с генеральным директором фонда «Абу-Даби» Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Саифом Аль Сувайди и послом ОАЭ в Республике Казахстан Мухаммедом Аль Арики ознакомился с ходом строительных работ медицинского объекта.

Медицинский объект строится на средства Объединенных Арабских Эмиратов. Цель проекта – охрана здоровья матери и ребенка в регионе, повышение качества медицинской помощи, оказываемой беременным женщинам, роженицам и родившим матерям, а также новорожденным.

Общая стоимость проекта – 8,3 млрд тенге. Из них на медицинское оборудование предусмотрено 1,58 млрд тенге. Строительство объекта площадью 3,3 гектара ведет ТОО «Эристайл Казахстан». Строительные работы начались в декабре 2024 года. При вводе объекта в эксплуатацию здесь будут трудоустроены 70 человек. В центре будут созданы комфортные условия для матери и ребенка.

На сегодня выполнено 97% строительных работ. Необходимое медицинское оборудование и мебель полностью закуплены и устанавливаются. В настоящее время ведутся работы по облицовке фасада здания, установке декоративной резьбы, наладке системы вентиляции и размещению мебели.

На объекте предусмотрены все условия для оказания специализированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родившим матерям, а также новорожденным. Здесь будут расположены родильные и операционные отделения, отделения патологии беременных, совместного пребывания матери и ребенка, реанимации новорожденных и отделения выхаживания недоношенных детей.

Ввод в эксплуатацию нового родильного дома позволит расширить возможности сферы охраны здоровья матери и ребенка в Туркестанской области и будет способствовать повышению качества специализированной медицинской помощи, оказываемой беременным женщинам и новорожденным.

Пресс-служба акима Туркестанской области