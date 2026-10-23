«Поздравляю вас с Днем Республики!

Эта знаменательная дата имеет особое значение для всего нашего народа!

25 октября был принят судьбоносный документ – Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

Именно этот день открыл новую эпоху в летописи нации, положившую начало самостоятельному развитию нашей страны. Восторжествовала историческая справедливость, и на нашей священной земле был заложен прочный фундамент Независимости. Поэтому без преувеличения можно сказать, что этот день ознаменовал собой возрождение традиции государственности в Великой степи.

В нынешнем году мы отмечаем национальный праздник в преддверии 35-летия Независимости страны. К этому историческому рубежу Казахстан подходит как динамично развивающееся государство, пользующееся уважением всего мирового сообщества.

Годы Суверенитета увенчались значительными достижениями.

Утверждены незыблемые атрибуты национальной идентичности – государственные символы. Наш небесно-голубой флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

Сформирована национальная финансовая система. Окончательно закреплены наши границы.

В самом сердце священной Сарыарки, на месте старого города, был заложен фундамент нашей новой столицы Астаны – города, которым восхищается весь мир.

Укрепив наше единство, мы на глобальном уровне заявили о себе как о территории мира и согласия».