В ТУРКЕСТАНЕ В КАНУН ДНЯ РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛА ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА

В целях поддержки инициативы Главы государства «Читающая нация», повышения интереса молодежи к чтению книг и популяризации лучших произведений казахской литературы в Доме дружбы города Туркестана прошла очередная встреча литературной площадки «Читаем вместе, думаем вместе!».

На встрече участники обсудили произведения Бауыржана Момышулы - «Ұшқан ұя», Беимбета Майлина - «Шұғаның белгісі» и Дулата Исабекова - «Гауһартас», обменялись мнениями о содержании и воспитательном значении произведений.

В мероприятии, наряду с казахстанскими представителями, приняли участие студенты из Турции, Китая, Монголии, Кыргызстана и Чувашии. В ходе встречи широко затрагивались темы важности чтения книг, национальных ценностей и нравственности.

В конце мероприятия активным участникам были подарены книги, а в рамках культурной программы Маржан Ержанкызы исполнила песню «Келші, айым».

Пресс-служба акима Туркестанской области