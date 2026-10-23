ТУРКЕСТАН: В ЖЕТЫСАЕ ОТКРОЮТСЯ ПЯТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ НА 650 МЛН ТЕНГЕ

В Жетысайском районе продолжается работа по развитию местного производства и созданию новых рабочих мест. В этой связи в поселке Асыката реализуется второй этап малого производственного парка. Аким района Серик Мамытов, согласно рабочему плану, посетил производственную площадку, ознакомился с ходом строительства и этапами реализации проекта.

На этом этапе производственного парка общей площадью 1 гектар за счет инвесторов будет вложено 650 млн тенге и налажена работа пяти малых цехов. Новые предприятия не только расширят производство продуктов питания, но и дадут импульс обеспечению жителей постоянной работой.

В частности, здесь откроются цех по выпуску макаронных изделий, пекарня, цеха по производству и консервированию молока, предприятие по сушке фруктов и овощей сублимационным методом. Эти направления способствуют производству на месте продукции повседневного спроса, увеличению объема отечественной продукции и развитию предпринимательства.

Строительные работы, начатые в августе текущего года, планируется завершить в конце года. Ожидается, что около 90 жителей будут обеспечены постоянной работой. Это новая возможность трудоустройства для жителей поселка и конкретный шаг, направленный на повышение экономической активности для района.

Отметим, на первом этапе производственного парка были реализованы проекты по производству гранулированного комбикорма, сварке железных изделий, выпуску сухих строительных смесей, сухих и жидких порошков, хозяйственного мыла и шампуней, производству туалетной бумаги и салфеток общей стоимостью 210 млн тенге.

Пресс-служба акима Туркестанской области