В ТУРКЕСТАНЕ 500 ШКОЛЬНИКОВ ОДНОВРЕМЕННО ПРОЧИТАЛИ СТИХИ МУКАГАЛИ

В честь Дня Республики и Дня города на стадионе «Туркестан Арена» прошел праздничный челлендж «Один город – одна книга – один дух».

В познавательном мероприятии приняли участие 500 отличников учебы, которые одновременно прочитали стихи выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева.

Мероприятие было организовано в целях поддержки Обращения Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Челлендж, приуроченный к 95-летию поэта, направлен на повышение интереса молодежи к литературе и расширение духовно-культурного кругозора подрастающего поколения.

В мероприятии принял участие заместитель акима города Туркестана Мадияр Алипов, который поздравил собравшихся с Днем Республики и Днем города. Он отметил важность чтения книг в совершенствовании знаний молодого поколения и расширении мировоззрения, подчеркнув, что подобные познавательные инициативы способствуют формированию патриотических качеств у молодежи.

Одновременное чтение стихов поэта 500 школьниками – это особая инициатива, направленная на возвеличивание литературного наследия и пропаганду культуры чтения книг. Челлендж способствовал повышению уважения молодого поколения к казахской литературе и популяризации национальных ценностей.

Пресс-служба акима Туркестанской области