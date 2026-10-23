В рамках общенациональной экологической инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» на территории Дома дружбы в городе Туркестане высажены саженцы деревьев. В мероприятии в рамках недели празднования национального праздника - Дня Республики - приняли участие члены этнокультурных объединений Туркестанской области, руководители общественных структур, представители общественного объединения «Ел жастары», студенческая молодежь и коллектив областного учреждения «Қоғамдық келісім».

Участников акции под названием «Таза Қазақстан – наш общий дом» поздравили руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития Туркестанской области Эльмира Жангазиева, председатель совета аксакалов областного узбекского этнокультурного объединения Зуппархан Чалданов и председатель областного совета медиации Бакытжан Бейсембаев, которые рассказали о значении Дня Республики, отметили важность укрепления единства страны и общественного согласия, содержания окружающей среды в чистоте и ответственного отношения к природе.

В этом году исполняется 35 лет независимости Республики Казахстан. Взяв за основу эту знаменательную дату, туркестанские активисты вокруг Дома дружбы посадили 35 хвойных деревьев. Совместная работа коллектива областного учреждения «Қоғамдық келісім», этнокультурных объединений и молодежных организаций наглядно демонстрирует значение общественного согласия в повседневной жизни, и работа в этой сфере и впредь будет служить сплочению общества.

Пресс-служба акима Туркестанской области