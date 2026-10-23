В ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В ТУРКЕСТАНЕ СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 14 ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИЛИ ОКОЛО 600 КВАРТИР

В Туркестане накануне Дня Республики и Дня города на территории административно-делового центра введены в эксплуатацию 14 семиэтажных жилых домов. Эта инициатива была реализована в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров разделил лично радость новоселов и вручил им ключи от квартир. Глава региона поздравил жителей с новосельем и пожелал семьям благополучия и достатка.

– От всей души поздравляю всех вас с наступающим национальным праздником – Днем Республики! День Республики – это важный праздник, прославляющий ценности государственности и независимости нашей страны. Накануне такого знаменательного праздника мы становимся свидетелями церемонии вручения ключей от жилья жителям города. Действительно, жилье – это не только комфорт, но и опора и благополучие каждой семьи, вера в завтрашний день. Для семей, которые сегодня обрели жилье и сделали шаг в новую жизнь, это особая радость. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил повышение качества жизни населения и обеспечение граждан доступным жильем как одно из важных направлений государственной политики. В рамках реализации этих задач в нашем регионе системно ведется строительство жилья, приоритет отдается решению жилищных вопросов граждан. В период с 2018 по 2025 годы в Туркестанской области гражданам, стоящим в очереди на жилье, было передано 23 633 квартиры общей площадью 1 миллион 261 тысяча квадратных метров. Сегодня в городе Туркестане вводятся в эксплуатацию 14 многоэтажных жилых домов, составляющих в общей сложности 588 квартир. Счастья и благополучия в новых домах! – сказал Нуралхан Кушеров и призвал жителей содержать дворы в чистоте и активно участвовать в обеспечении порядка в окружающей среде.

После торжественной церемонии аким области и владельцы нового жилья обошли квартира и ознакомились с их состоянием. В жилых домах, построенных в современном стиле, созданы все условия для комфортной жизни жителей.

Новый жилой комплекс расположен на общей территории 3,5 гектара. Строительные работы вели ТОО «Dep Group», ТОО «FS Development Group», ТОО «Bes stroy» и ТОО «ЕвроРемонт Сервис». Всего в жилом комплексе 588 квартир: 194 арендных и 394 квартиры - для льготного ипотечного кредитования. Общая площадь квартир составляет 36 720,6 квадратных метра.

Для семей, получивших ключи от новых квартир накануне праздника, этот день был наполнен особой радостью. Туркестанцы выразили благодарность Президенту страны и руководству области.

Эти меры направлены на поддержку граждан, нуждающихся в жилье, и повышение доступности жилья для населения.

Отметим, в этом году по области велось строительство более трех тысяч квартир, 2 434 квартиры переданы населению. В том числе в городе Туркестане введены в эксплуатацию 43 многоэтажки с более чем двумя тысячами квартир. Если быть точнее, 706 квартир – это арендные, 1 382 квартиры будут предоставлены через льготное ипотечное кредитование.

В настоящее время по городу в очереди на получение жилья зарегистрировано более 23 тысяч граждан.

Пресс-служба акима Туркестанской област