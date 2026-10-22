Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел ряд двусторонних встреч с представителями иностранных компаний и деловых организаций. В ходе переговоров был презентован инвестиционный потенциал региона, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, промышленного производства, фармацевтики, инфраструктуры и подготовки квалифицированных специалистов.

В переговорах приняли участие представители Турции, Аргентины, Франции, Израиля, Южной Кореи, Пакистана и Китая, которые рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов в Туркестанской области.

Тау, с турецкой компанией «Şekerlisoy Holding» обсуждена возможность строительства объединенного фармацевтического производственного комплекса. Реализация проекта направлена на повышение производственного потенциала в сфере фармацевтики и привлечение новых инвестиций.

С французской компанией «Danone S.A.» рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства молочной продукции и продуктов питания. Обсуждены возможности установления взаимовыгодного партнерства с компанией, которая уже 20 лет работает на рынке Казахстана.

Во встрече с аргентинской стороной приняли участие президент Казахстанско-Аргентинской торговой палаты, почетный консул Республики Казахстан в Буэнос-Айресе Сантьяго Делука, а также руководители компаний «Clear Petroleum» и «DFM Consultores». В ходе переговоров рассмотрены вопросы освоения минерально-сырьевого потенциала Туркестанской области, добычи и переработки полезных ископаемых, геологоразведки, буровых работ, развития технических и сервисных услуг. Кроме того, с учетом особенностей урановой промышленности в Сузакском районе обсуждены возможности создания совместных предприятий, развития местных сервисных услуг и привлечения аргентинских инвестиций.

С руководителями южнокорейской организации «KITA», компаний «PHN», «Garion Investment & Trading» и «Hyundai Corporation» рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере энергетики. В частности, обсуждена возможность реализации проекта строительства солнечной электростанции с участием корейских производителей энергооборудования. Отмечена необходимость в земельных участках с возможностью подключения к электрическим сетям, в том числе к подстанциям. Кроме того, «Hyundai Corporation» рассматривает предложения по пяти подстанциям в регионе.

Н. Кушеров также провел переговоры с председателем совета директоров китайской компании «China Energy Overseas Investment» Линь Сяоданем. На встрече обсужден ход реализации проекта солнечной электростанции мощностью 300 МВт, который реализует в регионе компания «Sauran Solar Power». Кроме того, стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и реализации новых инвестиционных проектов в регионе. Аким области отметил готовность поддержать развитие взаимовыгодного партнерства с инвесторами и реализацию перспективных проектов.

Глава региона также встретился с руководителями ряда китайских компаний и обсудил вопросы реализации новых инвестиционных проектов, расширения производственного сотрудничества и внедрения современных технологий.

В частности, рассмотрены возможности взаимодействия в направлениях разработки, производства, сбыта и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники. Это направление может способствовать технической модернизации агропромышленного комплекса региона и повышению эффективности сельхозпроизводства.

В ходе встречи также обсужден проект строительства современного агропромышленного комплекса, охватывающего полный производственный цикл – от выращивания элитного хлопка до его глубокой переработки и выпуска готовой продукции. Новый проект направлен на развитие сельхозпроизводства, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и создание новых рабочих мест.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере производства керамической плитки, коммунальной техники на новых источниках энергии, оборудования для санитарной очистки и озеленения.

Руководители нескольких компаний из Пакистана проявили интерес к инвестиционному потенциалу Туркестанской области и рассмотрели возможности реализации производственных проектов в регионе. В частности, обсуждалось предложение по созданию комплекса по производству красок и химической продукции. Рассмотрены возможности размещения проекта на территории специальной экономической зоны, формирования производственного хаба и вывода продукции на международные рынки.

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой, использования налоговых и таможенных стимулов в соответствии с действующим законодательством, развития научно-исследовательского центра, подготовки местных специалистов и повышения экспортного потенциала.

Кроме того, с учредителями еще одной пакистанской компании обсуждена возможность реализации комплексного агропромышленного проекта, включающего производство и переработку сельхозпродукции, кормов, ветеринарной и фармацевтической продукции, косметики и бытовой химии. Такой производственный комплекс направлен на укрепление взаимосвязи сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На встрече с представителями профессионально-технического института «Zhuochuang» рассмотрены вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров, необходимых рынку труда. Стороны обсудили направления по сопряжению системы профессионального образования с запросами работодателей, обучению местных специалистов и созданию условий для трудоустройства молодежи. Укрепление связи между предприятиями и организациями образования позволит обеспечить квалифицированными кадрами при запуске новых производств в регионе.

В ходе встреч были презентованы возможности Туркестанской области в сферах сельского хозяйства, глубокой переработки продукции, энергетики, фармацевтики, горнодобывающей промышленности и промышленного производства. Проведенные с иностранными инвесторами переговоры охватили вопросы привлечения новых технологий в регион, развития производственной кооперации и расширения экспортных направлений.

Для Туркестанской области привлечение инвестиций является важным механизмом открытия новых производств, создания постоянных рабочих мест, повышения конкурентоспособности местной продукции и диверсификации экономики.

Акимат области отдает приоритет развитию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами и поддержке инвестиционных инициатив. Конкретные условия реализации каждого проекта, объемы финансирования, инфраструктурные потребности и сроки реализации определяются в ходе переговоров сторон и в рамках действующего законодательства.

Пресс-служба акима Туркестанской области