В ТУРКЕСТАНЕ НАЧАЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ БОЛЕЕ 40 УЧЕНЫХ ИЗ 5 СТРАН

В городе Туркестане началась международная научно-практическая конференция «Тюркская культура в среднем и нижнем течении бассейна реки Сырдарья». В международном мероприятии принимает участие более 400 человек, включая ученых, исследователей, специалистов отрасли, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

На открытии торжественного мероприятия с приветственным словом выступили и пожелали успехов в работе конференции заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, руководитель отдела научных исследований и публикаций Центра исследования исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), PhD, профессор Женгиз Томар, профессор ИРСИКА, доктор исторических наук Аширбек Муминов, генеральный секретарь Центра исламских исследований (ИСАМ), доктор Мехмет Камил Яшароглу, представитель ректора Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, доктор наук, профессор Пейами Баттал.

Конференцию вел руководитель Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Ерлан Дакенов. Мероприятие продолжилось пленарным заседанием, на котором исследователи представили свои научные доклады.

Главная цель конференции, в которой принимают участие ученые из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и России, – комплексное изучение формирования и развития исламской культуры вдоль среднего и нижнего течения Сырдарьи на основе исторического, археологического, архитектурного, письменного и духовного наследия, научное изучение места региона в исламской цивилизации.

Бассейн Сырдарьи на протяжении веков был важным регионом, где пересекались политические, экономические и культурные связи Центральной Азии. Такие исторические города, как Отрар, Ясы, Сауран, Сыганак внесли значительный вклад в распространение исламской культуры, развитие образования и науки. В рамках конференции работают четыре научные секции - «Материальное наследие городов Присырдарьинского региона», «История и духовная преемственность», «Наследие Ходжи Ахмеда Ясави: письменное наследие и источниковедение», «Тюркская культура и современные направления исследований».

Отметим, научное мероприятие совместно организуют Национальный историко-культурный музей-заповедник «Азрет Султан» и Центр исследования исламской истории, искусства и культуры.

Пресс-служба акима Туркестанской области