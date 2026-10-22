ТУРКЕСТАН: НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ ПОДНЯТЫ ВОПРОСЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В Туркестанской области личный прием жителей региона проводится на регулярной основе в соответствии с утвержденным графиком. Очередной личный прием провел первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, заслушав обращения и жалобы граждан по курируемым им направлениям.

На прием пришло более 10 граждан из городов Туркестана и Арыс и Келесского района.

Граждане подняли ряд актуальных вопросов. Многих волновала сфера здравоохранения. Кроме того, были затронуты вопросы очереди на жилье, поддержки в ведении предпринимательства, трудоустройства и обеспечения качественной инфраструктурой.

Предложения и поднятые вопросы граждан, пришедших на личный прием, были внимательно выслушаны, и в рамках действующего законодательства даны соответствующие ответы. По ряду вопросов ответственным лицам даны конкретные поручения.

По обращениям, озвученным в ходе личного приема, будет проведено изучение и соответствующая работа по их решению.

Пресс-служба акима Туркестанской области