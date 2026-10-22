В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАН МЯСНОЙ КЛАСТЕР СТОИМОСТЬЮ $111,1 МЛН

Туркестанская область приступает к реализации крупного проекта, направленного на расширение инвестиционного сотрудничества и наращивание агропромышленного потенциала.

Сегодня в рамках IX Kazakhstan Global Investment Roundtable с участием Премьер-министра РК Олжаса Бектенова между акиматом Туркестанской области и группой компаний «Nurym Group» подписан меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию мясного кластера.

Документ подписали аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и учредитель группы компаний «Nurym Group» Сырым Ертаев. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет $111,1 млн.

Проект нацелен на то, чтобы придать новый импульс развитию агропромышленного комплекса региона. Создание мясного кластера позволит повысить производственный потенциал сельского хозяйства, усилить инвестиционную привлекательность отрасли и развить экономику региона.

В рамках инвест эфорума аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров также проведет переговоры с рядом крупных инвесторов. На встречах будут рассмотрены инвестиционные возможности региона, реализация новых проектов и вопросы развития взаимовыгодного партнерства.

Туркестанская область продолжает работу по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, созданию новых производств и привлечению инвестиций. Налаживание связей с крупными инвесторами открывает путь к реализации экономического потенциала региона и проработке новых инвестиционных инициатив.

Отметим, подписанный меморандум закрепляет намерения сторон о сотрудничестве. Конкретные условия финансирования и реализации проекта будут определены отдельными соглашениями.

Пресс-служба акима Туркестанской области