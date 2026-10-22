ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КРУПНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

В рамках IX Kazakhstan Global Investment Roundtable акимат Туркестанской области подписал меморандумы по трем инвестиционным проектам. Проекты направлены на развитие агропромышленного комплекса, переработку сельскохозяйственной продукции и формирование современной тепличной инфраструктуры.

На IX Kazakhstan Global Investment Roundtable, прошедшем в городе Шымкенте с участием Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел ряд двусторонних встреч с инвесторами в продолжении работы по привлечению инвестиций в регион.

Так, в рамках мероприятия между акиматом Туркестанской области и тремя компаниями были подписаны меморандумы о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов. В частности, достигнуты соглашения с ТОО «AGRIMA GROUP» о строительстве завода по производству растительного масла, с компанией «Shaanxi Silk Road City Holding Group Co., Ltd.» – о создании тепличного комплекса, а также с ТОО «MIR AGRO KZ» – о строительстве овощехранилища и тепличного комплекса.

Завод по производству растительного масла строится в городе Арыс. Общая стоимость проекта ТОО «AGRIMA GROUP» составляет 11 млрд тенге. Предприятие будет способно перерабатывать 165 тысяч тонн сырья в год. В результате реализации проекта планируется создать 150 рабочих мест.

В настоящее время ведется строительство здания завода, осуществляются поставка и монтаж оборудования. Реализацию проекта планируется осуществить в 2026-2027 годах.

В Туркестанской области также будут реализованы проекты по хранению сельхозпродукции и развитию современного тепличного производства. Учредитель ТОО «MIR AGRO KZ» – турецкая компания Gorkem Tarim, работающая в сфере сельского хозяйства. Турецкий инвестор реализует в Жетысайском районе проект по строительству плодоовощехранилища вместимостью 8 тысяч тонн. Стоимость проекта - 2,2 млрд тенге. Строительные работы начались в июне 2026 года, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Кроме того, в 2027 году компания планирует построить в Жетысайском районе промышленный тепличный комплекс на площади 34 гектара. Предполагаемый объем инвестиций проекта – $30 млн.

Данные инициативы направлены на расширение возможностей по хранению, сортировке и упаковке сельскохозяйственной продукции, а также на производство качественной продукции для внутреннего рынка и экспорта.

А меморандум, заключенный с компанией «Shaanxi Silk Road City Holding Group Co., Ltd.», станет основой для развития сотрудничества по созданию тепличного комплекса в регионе. Объем инвестиций и сроки реализации проекта будут уточнены в рамках дополнительных соглашений.

В ходе встреч акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова с инвесторами обсуждаются инвестиционные возможности региона, размещение новых производств и реализация совместных проектов. Во встречах принимают участие представители бизнеса Турции, Китая, Южной Кореи, Франции, Аргентины, Израиля и других стран.

Приоритет в регионе отдается налаживанию сотрудничества в сферах сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, энергетики, фармацевтики и инфраструктуры. Проводимая работа с инвесторами направлена на формирование новых производственных мощностей, создание рабочих мест и повышение экономического потенциала Туркестанской области.

Пресс-служба акима Туркестанской области