АКИМ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ САРЫАГАША И ВЫСЛУШАЛ ИХ ПРОБЛЕМЫ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район провел прием граждан по личным вопросам. На приеме были выслушаны обращения граждан и по ряду вопросов приняты конкретные решения.

Пришедшие на личный прием жители подняли волнующие их вопросы, высказали свои просьбы и предложения. Большая часть обращений жителей касалась вопросов инфраструктуры, жилья, социальной поддержки.

Аким области внимательно отнесся к проблеме каждого заявителя, дал соответствующие поручения руководителям ответственных управлений и отраслей. Кроме того, он взял на контроль рассмотрение обращений в рамках закона и их исполнение.

В ходе приема некоторые вопросы нашли свое решение на месте. А по обращениям, требующим дополнительного изучения, ответственным лицам были даны конкретные поручения.

Нуралхан Кушеров отметил, что каждый вопрос, поднятый жителями, должен быть на контроле, и подчеркнул, что проблемы будут решены в рамках закона.

В целом, на личный прием пришло более 40 граждан, встреча и личный прием продлились 5,5 часа. Были выслушаны обращения всех жителей, прием продолжался до наступления темноты.

Оперативное реагирование на обращения жителей, обеспечение решения поднятых вопросов и налаживание открытого диалога с гражданами – одно из главных направлений в центре внимания руководства области.

Пресс-служба акима Туркестанской области