АКИМ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ САРЫАГАША И ВЫСЛУШАЛ ИХ ПРОБЛЕМЫ
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район провел прием граждан по личным вопросам. На приеме были выслушаны обращения граждан и по ряду вопросов приняты конкретные решения.
Пришедшие на личный прием жители подняли волнующие их вопросы, высказали свои просьбы и предложения. Большая часть обращений жителей касалась вопросов инфраструктуры, жилья, социальной поддержки.
Аким области внимательно отнесся к проблеме каждого заявителя, дал соответствующие поручения руководителям ответственных управлений и отраслей. Кроме того, он взял на контроль рассмотрение обращений в рамках закона и их исполнение.
В ходе приема некоторые вопросы нашли свое решение на месте. А по обращениям, требующим дополнительного изучения, ответственным лицам были даны конкретные поручения.
Нуралхан Кушеров отметил, что каждый вопрос, поднятый жителями, должен быть на контроле, и подчеркнул, что проблемы будут решены в рамках закона.
В целом, на личный прием пришло более 40 граждан, встреча и личный прием продлились 5,5 часа. Были выслушаны обращения всех жителей, прием продолжался до наступления темноты.
Оперативное реагирование на обращения жителей, обеспечение решения поднятых вопросов и налаживание открытого диалога с гражданами – одно из главных направлений в центре внимания руководства области.
Пресс-служба акима Туркестанской области