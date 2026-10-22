Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Сарыагашского района. В ходе встречи были озвучены возможности развития региона и предстоящие задачи. Встреча продолжилась в формате открытого диалога: жители задали волнующие их вопросы и высказали свои предложения.

Сначала Нуралхан Кушеров доложил о проделанной работе и достигнутых результатах по показателям социально-экономического развития Сарыагашского района.

– Как вы знаете, в соответствии с Указом Главы государства акимам областей поручено встречаться с жителями всех районов и решать вопросы на площадке открытого диалога. Я рад сегодня встретиться с жителями Сарыагашского района, славящегося развитым тепличным хозяйством и лечебными санаториями. В основных показателях социально-экономического развития района наблюдается положительная динамика. Объем валового регионального продукта за девять месяцев 2026 года составил 379,5 миллиарда теңге и увеличился на 144 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем промышленной продукции достиг 27,5 миллиарда теңге, индекс физического объема увеличился на 111,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе объем продукции обрабатывающей промышленности составил 16,2 миллиарда тенге, индекс физического объема вырос на 111,3 процента. Объем инвестиций, направленных в основной капитал, составил 49,5 миллиарда тенге, индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 86,9 процента. Введенное в эксплуатацию жилье составило 49,4 тысячи квадратных метров, индекс физического объема вырос на 103,1 процента. Объем продукции сельского хозяйства составил 122,2 миллиарда тенге, увеличившись на 107,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Поднятый на прошлогодней встрече с вами вопрос по обеспечению питьевой водой микрорайона «Самал-3» планируется завершить до конца текущего года. Также обеспечим природным газом населенные пункты Курысай, Таскудык и Сарысу Дарбазинского сельского округа. В результате по итогам года уровень обеспечения питьевой водой в районе будет доведен до 100 процентов, природным газом – до 92 процентов. Работы по освещению и благоустройству вдоль автомобильной дороги А-15 в городе Сарыагаше будут завершены до конца года. На территории района до конца года в 18 населенных пунктах будет введена в эксплуатацию 31 детская игровая и спортивная площадки. В соответствии с поручением Главы государства в области ведется строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал». Кроме того, в целях снижения плотности движения транспорта вблизи города Сарыагаша интенсивно ведется строительство объездной дороги протяженностью 102 километра. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Эти достижения – прежде всего конкретный результат единства и сплоченности жителей района, а также системной реализации государственных программ. На сегодняшний день ряд актуальных вопросов, поднятых жителями, находит свое решение. Наша главная цель – обеспечить экономический рост всех районов и городов области, повысить уровень жизни населения области путем привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. Призываю всех вас совместно и неустанно трудиться на этом пути, – сказал аким области.

Н. Кушеров отметил высокий потенциал Сарыагашского района в сферах сельского хозяйства, торговли, туризма и предпринимательства и поручил акиму района усилить работу по повышению благосостояния жителей, реализации новых инвестиционных проектов, увеличению рабочих мест и улучшению показателей развития района.

В целях улучшения социального положения населения и формирования комфортной среды на территории района реализуется ряд важных проектов. В частности, в прошлом году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в населенных пунктах Дербисек и Дарбаза на 1,1 млрд тенге проведен средний ремонт 32 улиц.

В рамках проекта «Келешек мектептері» в городе Сарыагаше, населенных пунктах Жаскешу и Дербисек введены в эксплуатацию школы на 900 мест. В городе Сарыагаше за счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование строительства Дворца школьников на 600 мест, объект планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии следующего года.

В целях развития инженерной инфраструктуры девять населенных пунктов обеспечены питьевой водой, восемь населенных пунктов – природным газом, столько же – качественной электроэнергией. Работа в этом направлении продолжается. В частности, в начале этого года в рамках проекта «Келешек мектептері» в городе Сарыагаше введена в эксплуатацию школа на 300 мест. В населенных пунктах Мадениет и Шенгельды введены в эксплуатацию Дома культуры на 75 мест с библиотекой. В населенном пункте Жонарык открыт Дом культуры на 200 мест.

В ходе встречи глава региона призвал жителей принять участие в работах по уборке и озеленению территорий.

– По инициативе Главы государства в стране успешно реализуется экологическая программа «Таза Қазақстан». Однако до сих пор часто имеют место факты выброса мусора жителями района в общественных местах. Придерживаясь принципа «Чистота – не там, где убирают, а там, где не сорят», призываю каждого из вас содержать в чистоте свои дворы и улицы, активно участвовать в работах по озеленению, – сказал аким области.

В целях стимулирования жителей, объектов предпринимательства и благоустройства прилегающих территорий в области с 2024 года проводится областной конкурс «Үлгілі ауыл». За последние два года в число призеров конкурса из Сарыагашского района вошли села Мадениет и Кызылжар. В результате за счет внеочередных бюджетных средств в 2024 году в селе Мадениет, занявшем второе место, была введена в эксплуатацию спортивная площадка, а в 2025 году в селе Кызылжар, занявшем первое место, до конца года будет завершено строительство спортивного комплекса. Такие социальные объекты строятся и в других лучших селах области. Эта инициатива продолжится и в этом году.

Актуальные вопросы, поднятые на встрече акима области с населением в прошлом году, взяты на контроль, утвержден план мероприятий по их решению. На прошлогодней встрече жителями было поднято 42 вопроса, из них 38 исполнено, два находятся в стадии исполнения. По данным проблемам ответил аким района Арман Абдуллаев.

Встреча после доклада продолжилось в формате ответов на вопросы жителей. Аким области и руководители ответственных отраслей дали разъяснения по поднятым вопросам и рассмотрели пути их решения.

В конце встречи Н. Кушеров принял жителей района по личным вопросам. В ходе приема были выслушаны обращения граждан, по каждому вопросу даны соответствующие ответы.

Пресс-служба акима Туркестанской области