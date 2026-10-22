ТУРКЕСТАН: В САРЫАГАШЕ ОТКРЫЛСЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 200 МЕСТ С БИБЛИОТЕКОЙ

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области строятся объекты в целях поддержки сферы культуры и повышения потенциала сельских населенных пунктов. В этой связи в канун Дня Республики в населенном пункте Жонарык Кабланбекского сельского округа Сарыагашского района ввели в эксплуатацию новый Дом культуры на 200 мест с библиотекой.

В торжественной церемонии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил сельчан с национальным праздником и открытием нового культурного объекта.

– Сегодня в населенном пункте Жонарык вводится в эксплуатацию Дом культуры на 200 мест, построенный в соответствии с современными требованиями. От всей души поздравляю всех с этим радостным событием! В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Туркестанской области ведется системная работа по развитию сферы культуры, улучшению сельской инфраструктуры и повышению качества жизни населения. С момента образования области в регионе завершено строительство и введено в эксплуатацию 26 Домов культуры и клубов. В Сарыагашском районе введено в эксплуатацию пять Домов культуры. Вводимый сегодня в эксплуатацию объект – это конкретный результат этой работы. Наша главная цель – создать условия для того, чтобы молодые люди не только получали качественное образование, но и формировались как культурные и патриотичные граждане, почитающие национальные ценности. В новом Доме культуры будет работать библиотека с книжным фондом в 8 800 книг, зал на 200 мест, хореографические и творческие кружки, что даст широкие возможности для развития искусства и способностей молодежи. Верю, что из этого очага выйдут талантливые молодые люди, которые внесут вклад в культуру страны. Пусть новый объект станет центром искусства и культуры, который оживит духовную жизнь села, будет служить на благо жителей и раскрывать таланты молодых дарований! – сказал Нуралхан Кушеров.

После торжественной церемонии аксакалы села и аким области перерезали ленту нового Дома культуры и официально передали объект на благо населения.

Строительные работы начались в апреле 2025 года и завершились в октябре 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 565,6 млн тенге. Заказчик объекта – государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района». Генеральный подрядчик – ТОО «ST-SERVICE KZ». Общая площадь Дома культуры составляет 709,7 квадратных метров, площадь земельного участка – 1,5 гектара. Здесь предусмотрен зрительный зал на 200 мест и библиотека на 18 мест. Книжный фонд библиотеки – 8 800 экземпляров. Здание обеспечено необходимым сценическим оборудованием. На базе объекта предусмотрено создание 13 рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию нового Дома культуры позволит сельским жителям участвовать в культурно-массовых мероприятиях, пользоваться услугами библиотеки и развивать свои творческие способности. Кроме того, объект будет способствовать повышению интереса подрастающего поколения к искусству и литературе, эффективной организации досуга жителей и оживлению культурно-духовной жизни села.

Пресс-служба акима Туркестанской области