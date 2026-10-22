В Туркестанской области по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в целях улучшения инфраструктуры строятся социальные объекты. Накануне Дня Республики в городе Сарыагаше ввели в эксплуатацию центральный стадион на 1000 мест, прошедший капитальный ремонт.

На церемонии открытия спортивного объекта аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил жителей с открытием объекта и рассказал о проводимой в регионе работе по развитию спортивной инфраструктуры.

– В праздничный день, прославляющий единство и согласие страны, после капитального ремонта вводится в эксплуатацию центральный стадион. От всей души поздравляю всех с этим знаменательным событием! Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию спорта, формированию современной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для молодежи. В этом направлении в нашем регионе ведется системная работа. В этом году ведется строительство 58 спортивных объектов общей стоимостью 11,3 миллиарда теңге. На прошлогодней встрече вы сами поднимали вопрос о стадионе. Сегодня просьба жителей выполнена, и стадион прошел полную модернизацию. На стадионе построены футбольное поле с искусственным покрытием, 400-метровая беговая дорожка, площадки для мини-футбола, стрит-воркаута, проведено современное освещение. Обновленный объект позволит воспитывать будущих чемпионов, а также проводить районные, областные и республиканские соревнования. Наша главная цель – сделать спорт доступным для всех и повысить спортивный потенциал региона. Работа в этом направлении будет продолжена и впредь. Верю, что отсюда выйдет немало чемпионов, которые поднимут высоко наш голубой флаг и прославят имя страны на весь мир, – сказал Нуралхан Кушеров.

На капитальный ремонт стадиона общей площадью 1,5 гектара было выделено 807,5 миллиона тенге. Заказчиком является управление физической культуры и спорта Туркестанской области. Подрядная организация – ТОО «БИБО-строй». В рамках ремонтных работ обновлено 1000 мест для зрителей, трибуны покрыты навесом. Кроме того, предусмотрено 20 специальных мест для лиц с ограниченными возможностями. На футбольном поле уложен искусственный газон, построена беговая дорожка. Кроме того, заново отстроены воркаут-площадка и площадка для мини-футбола. Обновленный стадион позволит жителям города, особенно молодежи, регулярно заниматься спортом, повышать свое спортивное мастерство и проводить соревнования различного уровня. В дальнейшем на центральном стадионе под руководством пяти тренеров будет заниматься спортом около 200 учащихся.

Пресс-служба акима Туркестанской области