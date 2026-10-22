ТУРКЕСТАН: В САРЫАГАШЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Накануне Дня Республики в Сарыагашском районе торжественно открылось несколько новых объектов. В их числе состоялась торжественная церемония открытия врачебной амбулатории, расположенной в населенном пункте Акжар.

Присутствовавший на торжественной церемонии аким области Нуралхан Кушеров поздравил жителей с открытием нового объекта и выразил теплые пожелания.

– От всей души поздравляю всех с наступающим национальным праздником – Днем Республики! Этот день – исторический момент, заложивший прочную основу суверенитета, единства и развития нашей страны. Накануне этого праздника мы становимся свидетелями открытия новой врачебной амбулатории в районе. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по строительству новых медицинских объектов и модернизации действующих, мы уделяем особое внимание оказанию качественной и доступной медицинской помощи жителям области. В этом году в регионе ведется строительство 25 медицинских объектов. Четыре из них расположены в Сарыагашском районе. В частности, в селах Акжар, Бостандык и Дихан-баба строятся врачебные амбулатории, а в селе Дархан – фельдшерско-акушерский пункт. Цель этих работ – создать условия для получения качественных медицинских услуг каждым жителем. Врачебная амбулатория, вводимая сегодня в эксплуатацию в Сарыагашском районе, – это конкретный плод этой системной работы. Только нация с крепким здоровьем может построить сильное государство. Поэтому каждая инвестиция, направленная в сферу здравоохранения, – это вклад в здоровье населения и светлое будущее страны. В этой связи желаю коллективу нового медицинского центра достойного труда, а жителям района – крепкого здоровья, благополучия и процветания! – сказал глава региона.

Проект стоимостью 216 млн тенге реализовало ТОО «Mynbai». Строительные работы начались в мае 2026 года.

Общая площадь составляет 460 квадратных метров. В медицинском объекте создано 13 рабочих мест, имеется возможность оказания качественной медицинской помощи 25 жителям одновременно. Амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием, будет оказывать медицинскую помощь более восьми тысячам жителей Акжарского сельского округа.

После церемонии перерезания ленты здания, оборудованного в соответствии с современными требованиями, аким области вместе с представителями местной интеллигенции осмотрел объект.

В ходе мероприятия жители села, пришедшие разделить радость, выразили свою благодарность главе региона. В дальнейшем сельчане будут получать в новом центре лечение по назначению врачей.

Пресс-служба акима Туркестанской области