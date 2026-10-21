В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

В населенном пункте Акбулак Ордабасинского района Туркестанской области открылся завод по производству алюминиевых композитных панелей, направленный на развитие строительной индустрии. Предприятие с современными технологиями позволит развивать производство отечественных строительных материалов и обеспечивать спрос на внутреннем рынке.

В церемонии открытия предприятия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

– От всей души поздравляю всех с наступающим национальным праздником – Днем Республики! Это особый праздник, который демонстрирует нашу государственность и укрепляет независимость. Накануне этого важного праздника мы становимся свидетелями открытия современного завода по производству алюминиевых композитных панелей. Этот важный проект повысит промышленный потенциал Туркестанской области и придаст новый импульс экономике региона. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание привлечению инвестиций в регионы, созданию новых рабочих мест и развитию отечественного производства. Новое предприятие, запускаемое сегодня, является конкретным результатом реализации этого поручения. На новом производстве будет выпускать алюминиевые композитные панели, необходимые для строительной отрасли. Годовая мощность предприятия - три миллиона квадратных метров продукции. Это важная инициатива, направленная на обеспечение строительной индустрии страны качественной отечественной продукцией, снижение зависимости от импорта и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. В дальнейшем планируется экспорт продукции на рынки стран Центральной Азии и России. Пользуясь случаем, выражаю благодарность руководству и коллективу компании «Nur Group» и всем гражданам, принявшим участие в реализации этого проекта. Верю, что запущенный сегодня завод будет успешным и стабильным производством, с большим объемом продукции и внесет весомый вклад в развитие отечественного производства, – сказал аким области.

В ходе торжественной церемонии аксакалы села перерезали ленту и выразили свое благословение работе нового предприятия.

Затем аким области осмотрел производственные объекты завода и ознакомился с работой технологического оборудования. О деятельности предприятия и ходе производства рассказал директор ТОО «Nur group» Абдулла Мухитдин.

Инвестиционная стоимость проекта – 2,9 млрд тенге. Предприятие способно производить 3 млн квадратных метров алюминиевых композитных панелей в год. На заводе будут трудоустроены 50 человек.

Для реализации проекта в населенном пункте Акбулак через АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» был выделен земельный участок площадью 3,9 гектара. На данный момент строительно-монтажные работы полностью завершены, установлено основное технологическое оборудование.

Алюминиевые композитные панели широко используются при облицовке фасадов строительных объектов и отделке внешнего вида зданий. Поэтому запуск нового предприятия даст импульс развитию отрасли производства строительных материалов и позволит увеличить долю отечественной продукции. Также это будет способствовать привлечению инвестиций в регион и обеспечению населения постоянной работой.

Пресс-служба акима Туркестанской области