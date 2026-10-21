В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОСТЕЙ СКОТА СТОИМОСТЬЮ 9 МЛРД ТЕНГЕ

В населенном пункте Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области запущен завод по производству жира и желатиновых компонентов из костей скота. На запуск предприятия, которое будет утилизировать кости крупного рогатого скота и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, ТОО «Huating Biotechnology Co., LTD» направило 9 млрд тенге.

В церемонии открытия предприятия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Глава области отметил, что открытие производств позволяет диверсифицировать экономику региона, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

– От всей души поздравляю всех с наступающим национальным праздником – Днем Республики! Накануне этого праздника мы становимся свидетелями открытия завода «Huating Biotechnology» по переработке жира и пептонных компонентов из костей крупного рогатого скота. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручал повысить промышленный потенциал страны и развивать глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Переработка сырья до готовой продукции с внедрением современных технологий – одно из важных направлений развития экономики региона. Туркестанская область является регионом с хорошо развитым животноводством, однако мы не в полной мере используем его потенциал. Наша задача – не ограничиваться только производством продукции животноводства, а формировать дополнительную экономическую ценность за счет ее глубокой переработки. Сегодняшняя инициатива в дальнейшем станет полноценным производством, в рамках данного проекта планируется переработка кожи и производство желатина. Верю, что этот проект внесет вклад в укрепление промышленного потенциала нашего региона. Пользуясь случаем, выражаю благодарность господину Чжао Сюйдуну и руководству и коллективу компании «Huating Biotechnology», внесшим вклад в реализацию важного проекта. Пусть начатое дело успешно реализуется и принесет коллективу предприятия успех и благополучие! – сказал аким области.

Генеральный директор компании «Tangshan Huating Porcelain Co., LTD» Чжао Сюйдун поблагодарил акимат области за поддержку, оказанную в реализации проекта, и поделился планами по развитию производственного потенциала в регионе.

Предприятию в населенном пункте Темирлан через АО «СПК «Туркестан» предоставлен земельный участок площадью 10 гектаров. На первом этапе в проект инвестировано 2,5 млрд тенге. Сначала компания будет производить пептонные компоненты, а в дальнейшем – желатиновые компоненты.

В настоящее время на предприятии полностью завершены строительно-монтажные работы, установлено основное технологическое оборудование. Проектная мощность предприятия – 5 тысяч тонн продукции в год. В результате запуска производства будет создано 100 рабочих мест.

Отметим, пептон – важный компонент, используемый в сферах биотехнологии, микробиологии и фармацевтики. Его производство позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное сырье и сформировать новое производственное направление в перерабатывающей промышленности.

В ходе мероприятия состоялась церемония перерезания ленты, затем участники осмотрели производственные объекты предприятия. Руководитель компании ознакомил с ходом работы завода и рассказал об особенностях производства.

Запуск нового предприятия является результатом работы, направленной на развитие перерабатывающей промышленности в Туркестанской области, рациональное использование сельскохозяйственного сырья и укрепление инвестиционного климата.

Пресс-служба акима Туркестанской области